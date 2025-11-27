Președintele interimar al Judecătoriei Chișinău a promovat evaluarea externă. Raportul a fost trimis către CSM
Constantin Damaschin, președinte interimar al Judecătoriei Chișinău, îndeplinește criteriile de integritate și promovează evaluarea externă, anunță joi, 27 noiembrie, Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM).
Astfel, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis la CSM raportul de evaluare privind judecătorul pentru examinare și adoptarea unei hotărâri finale.
Potrivit Comisiei Vetting, Damaschi a fost evaluat pe 4 noiembrie în cadrul procesului de evaluare externă prevăzut privind evaluarea judecătorilor și procurorilor.
„Audierea a fost realizată de Completul D, format din Scott Bales, Lilian Enciu și Iurie Gațcan. Întrebările membrilor completului s-au concentrat în principal pe cauze gestionate de magistrat care au condus la constatarea unor încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO).”
Damaschi a devenit președinte interimar al Judecătoriei Chișinău din 11 februarie după ce fosya președintă interimară a instanței, Livia Mitrofan, a devenit membră CSM.
Constantin Damaschin ocupa, din mai 2021, funcția de vicepreședintele interimar al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
Damaschin și-a început activitatea de judecător fiind numit în funcție prin decretul președintelui R. Moldova din 22 septembrie 2005, la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău, pe un termen de 5 ani. Prin decretul președintelui din 30 iunie 2010 a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Prin hotărârea CSM din 29 septembrie 2016, a fost transferat în calitate de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chișinău, începând cu 1 ianuarie 2017. Începând cu 1 ianuarie 2019, sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău a fost specializat în materie contravențională și activitatea judecătorului de instrucție, iar prin hotărârea CSM din 11 decembrie 2018, Constantin Damaschin a fost aprobat în lista judecătorilor de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.