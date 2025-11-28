Ministerul Sănătății, despre cazul medicului care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe: „A fost instituită o comisie de anchetă de serviciu”. Mai multe organizații au chemat vineri la un protest în fața Ministerului

Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, a fost suspendat din funcție. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății vineri, 28 noiembrie, când societatea civilă a chemat cetățenii la protest în fața instituției, la o săptămână după o investigație Rise.

„Vineri ieșim în stradă pentru a cere măsuri urgente într-un caz care dezvăluie eșecuri grave ale sistemului medical, de justiție și ale instituțiilor de protecție a copiilor”, se arată în descrierea evenimentului organizat de Femeie pentru Femei și Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Într-un comunicat de presă, Ministerul Sănătății a transmis că „a luat act de investigația jurnalistică apărută în mass-media referitoare la activitatea medicului anesteziolog-reanimatolog”.

Conform instituției, la data de 26 noiembrie (la 6 zile după publicarea investigației, n.r.), Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi a inițiat evaluarea anticipată a nivelului de calificare profesională a medicului.

Potrivit procedurii, Comisia urmează să stabilească: corespunderea nivelului profesional al medicului cu funcția deținuta; menținerea sau retragerea gradului de calificare și eventuala necorespundere a acestuia funcției ocupate.

Totodată, în cadrul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie a fost instituită o comisie de anchetă de serviciu, cu scopul „elucidării circumstanțelor semnalate în investigație”. Pe durata anchetei interne, medicul a fost suspendat din funcție.

„În ceea ce privește activitatea medicului în cadrul unei instituții medicale private, precizăm că aceasta nu intră în competența Ministerului Sănătății. Responsabilitatea aparține exclusiv administrației instituției medicale respective”, notează autoritățile.

Procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis pentru Boris Meșteșug. După opt ani de judecată, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au hotărât în 2021 încetarea procesului, invocând „erori de procedură penală”, fără a examina pe fond acuzațiile de viol și abuz asupra copiilor.

Opiniile separate a două judecătoare arată că mărturiile victimelor demonstrează cu certitudine vinovăția lui Boris Meșteșug și că magistrații aveau suficiente dovezi ca să trimită cazul la rejudecare.

În toată această perioadă, Meșteșug a continuat să îngrijească pacienți în mai multe instituții medicale din Chișinău. În prezent, este reanimatolog în secția terapie intensivă la Spitalul Clinic de Psihiatrie din capitală și la Centrul Medical Extramed, dezvăluie o anchetă RISE Moldova.