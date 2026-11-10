Noi tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare prestate de Î.M. „Apă-Canal Căușeni” și S.A. „Apă-Termo”

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat majorarea tarifelor operatorilor Î.M. „Apă-Canal Căușeni” și S.A. „Apă-Termo” pentru furnizarea/prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor uzate pentru anul 2026.

În cadrul procesului de examinare, specialiștii ANRE au verificat calculele prezentate de operatori, ținând cont de prevederile metodologiei tarifare și de „necesitatea includerii în tarife doar a cheltuielilor justificate și strict necesare pentru desfășurarea activității”.

În cazul Î.M. „Apă-Canal Căușeni”, în urma analizei și a recalculărilor efectuate, ANRE a determinat următoarele tarife:

– 28,37 lei/m³ pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, cu 1,13 lei/m³ mai mult decât tariful în vigoare și cu 0,11 lei/m³ mai puțin decât cel solicitat de operator;

– 28,07 lei/m³ pentru prestarea serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate, cu 0,10 lei/m³ mai mult decât tariful în vigoare și cu 8,30 lei/m³ mai puțin decât cel solicitat.

În urma verificării calculelor, venitul reglementat prognozat pentru anul 2026 a fost stabilit la 17,2 milioane lei, cu 1,8 milioane lei mai puțin decât suma solicitată de operator.

Diminuările au rezultat, în principal, din recalcularea cheltuielilor de personal și a celor pentru energia electrică, ajustarea altor cheltuieli operaționale, precum și verificarea cheltuielilor privind amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale. Totodată, au fost luate în considerare devierile tarifare înregistrate în anul precedent.

În cazul S.A. „Apă-Termo”, operatorul din Ceadîr-Lunga, ANRE a determinat următoarele tarife pentru anul 2026:

– 25,67 lei/m³ pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică, la nivelul tarifului în vigoare și al celui solicitat de operator;

– 15,62 lei/m³ pentru prestarea serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate, cu 0,31 lei/m³ mai puțin decât tariful în vigoare și cel solicitat de operator.

Venitul reglementat prognozat pentru anul 2026 a fost stabilit la 23,0 milioane lei, cu 0,5 milioane lei mai puțin decât suma solicitată de operator. În procesul de examinare, ANRE a recalculat cheltuielile pentru energia electrică și alte cheltuieli operaționale, a verificat cheltuielile privind amortizarea și redevența, precum și modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din redevență și rentabilitate.

De asemenea, au fost excluse din calcul sumele aferente fondului de rulment care nu au fost utilizate conform destinației prevăzute de metodologia tarifară.

Determinarea tarifelor are la bază principiul recuperării costurilor justificate și necesare pentru prestarea serviciilor, cu respectarea prevederilor cadrului normativ în vigoare.