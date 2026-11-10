Șase cetățeni moldoveni, reținuți în Bulgaria, după ce au fost prinși cu 1,2 milioane de dolari nedeclarați. Detalii de la Ministerul de Externe

Cinci cetățeni ai R. Moldova și o persoană cu dublă cetățenie, a R. Moldova și a României, au fost reținuți pe 6 noiembrie la punctul de trecere a frontierei Lesovo, Bulgaria, anunță Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) printr-un comunicat.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile bulgare, subliniază MAE, în urma unui control vamal au fost depistate sume de bani nedeclarate, în valoare totală de aproximativ 1,2 milioane de dolari.

„Persoanele vizate au fost reținute de autoritățile competente, fiind inițiate șase dosare penale pentru investigarea circumstanțelor cazului.

Ambasada R. Moldova în Bulgaria monitorizează evoluția situației și este pregătită să acorde asistență consulară cetățenilor moldoveni, în conformitate cu prevederile legale”, precizează MAE.

Pe 9 noiembrie, Poliția de Frontieră a Bulgariei a anunțat că circa 1,2 milioane de dolari americani nedeclarați au fost depistați de la punctul de trecere a frontierei Lesovo în urma unor verificări. Conform unui comunicat al instituției, banii erau ascunși pe corpul șoferului și al celor cinci pasageri ai unui microbuz.

„Vehiculul, înmatriculat în străinătate, a ajuns la punctul de trecere a frontierei Lesovo pe 6 noiembrie 2026, pe sensul de ieșire din țară, venind din R. Moldova și având ca destinație Turcia. Acesta era condus de un cetățean moldovean. Polițiștii de frontieră au direcționat vehiculul pentru un control, iar în timpul verificărilor, în urma controlului corporal al șoferului și al pasagerilor, inspectorii vamali au descoperit că fiecare dintre aceștia avea înfășurată în jurul corpului câte o centură elastică, în care erau ascunse pungi vidate cu bani – bancnote de 100 de dolari americani.

Asupra a cinci dintre călători – doi bărbați și trei femei, dintre care patru cetățeni ai Republicii Moldova și o femeie cu cetățenie dublă, moldovenească și română – au fost depistați câte 200 000 de dolari americani nedeclarați și ascunși. Asupra celui de-al șaselea călător, cetățean moldovean, au fost depistați 199 900 de dolari americani. În total, suma de valută nedeclarată se ridică la 1 199 900 de dolari americani, echivalentul a peste 1,074 milioane de euro”, susțin autoritățile bulgare.

Sursa foto: Poliția de Frontieră a Bulgariei

Cei șase cetățeni au fost reținuți la Inspectoratul Poliției de Frontieră din orașul Elhovo.

Banii au fost confiscați, iar pe acest caz au fost inițiate șase cauze penale.