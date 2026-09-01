Ministerul Energiei: „Tot mai puține stații înregistrează lipsă de motorină”

Tot mai puține stații înregistrează lipsă de motorină, numărul acestora scăzând la 21, a anunțat Ministerul Educației. Aceste stații sunt gestionate de operatori ce nu efectuează importuri directe.

În ultimele patru zile, prin cele trei puncte principale de intrare în țară – Portul Internațional Liber Giurgiulești, punctele vamale Ungheni și Leușeni – au fost importate peste 10 600 de tone de motorină și peste 3 000 de tone de benzină.

În ultimele zile stocurile comerciale de carburanți au crescut, astfel sunt de aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile de consum mediu de benzină, „calculate la nivelul depozitelor, Portului Internațional Liber Giurgiulești și stațiilor de alimentare”.

Numărul stațiilor care duc lipsă de unul dintre tipurile de carburanți a scăzut la 24, a anunțat Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, vineri, 28 septembrie.