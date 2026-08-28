La 24 de stații lipsește cel puțin un tip de carburanți – de două ori mai puțin decât la începutul săptămânii. Junghietu: „Au fost importate 5 mii de tone de motorină și 2 mii de tone de benzină”

Numărul stațiilor care duc lipsă de unul dintre tipurile de carburanți a scăzut la 24, anunță Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, vineri, 28 septembrie. În prezent, stocurile comerciale sunt de aproximativ 9 zile de consum mediu pentru motorină și 8,4 zile de consum mediu de benzină.

În ultimele două zile, prin cele trei principale puncte de intrare în țară – Portul Internațional Liber Giurgiulești, punctele vamale Ungheni și Leușeni – au fost importate peste 5 000 de tone de motorină și peste 2 000 de tone de benzină, a precizat Ministrul Energiei. Potrivit lui, aceste aceste volume permit refacerea treptată a stocurilor și reaprovizionarea stațiilor de alimentare.

„Rezultatele se văd deja în teren. Numărul stațiilor care înregistrează lipsa unuia dintre tipurile de carburanți a scăzut la 24, acestea fiind gestionate de operatori ce nu efectuează importuri directe. La data de 25 august, numărul stațiilor cu lipsă de motorină era de 48, iar la 11 august – 109 din peste 500 de stații de alimentare cu carburanți existente”, a informat Junghietu.

Potrivit lui, acum stocurile comerciale sunt de aproximativ 9 zile de consum mediu pentru motorină și 8,4 zile de consum mediu de benzină, calculate la nivelul depozitelor, Portului Internațional Liber Giurgiulești și stațiilor de alimentare.

Junghietu a dat asigurări că Ministerul Energiei monitorizează permanent situația împreună cu operatorii din piață și autoritățile competente, astfel încât procesul de refacere a stocurilor să continue, iar aprovizionarea consumatorilor să revină la normal în toate regiunile țării.