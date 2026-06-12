Concurs investițional pentru privatizarea Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, anunțat de stat. Care este prețul inițial

Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat lansarea concursului investițional pentru privatizarea Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, ca complex patrimonial unic. Prețul inițial de expunere este de 773 de milioane de lei. Viitorul investitor va avea obligația de a realiza investiții minime de peste 20,5 milioane de euro, în termen de 3 ani, conform caietului de sarcini.

„Fabrica are un profil activ de producție, infrastructură existentă și potențial de consolidare în regiune. Viitorul investitor ar urma să dezvolte capacitățile întreprinderii, să modernizeze procesele și să aducă investiții consistente”, notează APP, într-un comunicat de presă.

Concursul se va desfășura în două etape. Vor fi analizate documentele și ofertele depuse, iar câștigătorul concursului va fi desemnat participantul care a „propus cel mai mare preț şi şi-a asumat cele mai avantajoase obligații în sensul satisfacerii condițiilor concursului”.

Ofertele pot fi depuse până la data de 30 septembrie 2026, la sediul Agenției Proprietății Publice.