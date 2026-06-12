UPDATE Facebook, Instagram și Messenger funcționează cu dificultate

UPDATE: Rețelele de socializare Facebook, Instagram și Messenger au devenit disponibile în jurul orei 17:20, însă funcționează cu dificultate.



Meta, compania care deține și operează Facebook, Instagram și alte aplicații, nu a venit deocamdată cu o reacție.

Știrea inițială:

Rețelele de socializare Facebook, Instagram și Messenger sunt indisponibile în R. Moldova. Această întrerupere a început în jurul orei 16:40.

Platformele nu funcționează în R. Moldova, SUA, România, Germania, Italia, Spania, precum și în alte state.

Ultima dată, Meta a avut o întrerupere majoră care a afectat Instagram și Facebook în octombrie 2022.