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UPDATE Facebook, Instagram și Messenger funcționează cu dificultate
UPDATE: Rețelele de socializare Facebook, Instagram și Messenger au devenit disponibile în jurul orei 17:20, însă funcționează cu dificultate.
Meta, compania care deține și operează Facebook, Instagram și alte aplicații, nu a venit deocamdată cu o reacție.
Știrea inițială:
Rețelele de socializare Facebook, Instagram și Messenger sunt indisponibile în R. Moldova. Această întrerupere a început în jurul orei 16:40.
Platformele nu funcționează în R. Moldova, SUA, România, Germania, Italia, Spania, precum și în alte state.
Ultima dată, Meta a avut o întrerupere majoră care a afectat Instagram și Facebook în octombrie 2022.