Guvernul a aprobat actualizarea listei bunurilor supuse privatizării

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău” ar urma să fie privatizată prin concurs investițional. Agenția Proprietății Publice (APP) a elaborat, iar Guvernul a aprobat miercuri, 20 mai, proiectul de hotărâre pentru modificarea listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării. Conform unui comunicat de presă emis de APP, proiectul urmărește clarificarea modului în care urmează să fie valorificate unele active ale statului și „aduce mai multă predictibilitate în procesul de privatizare”.

Astfel, hotărârea de Guvern va fi completată cu o nouă coloană, denumită „Modalitatea de privatizare”. Aceasta va arăta procedura aplicabilă fiecărui bun vizat: piață reglementată, licitație sau concurs investițional. Măsura oferă mai multă transparență pentru autorități, investitori și public.

Pentru unele participații minoritare ale statului se propune vânzarea pe piața reglementată. Pentru alte întreprinderi se propune licitația. În cazul Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, APP propune concurs investițional, „pentru a atrage un investitor capabil să modernizeze întreprinderea, să mențină profilul de activitate și să susțină dezvoltarea producției”.

Decizia mai prevede includerea Întreprinderii experimentale chimice „Izomer” în lista bunurilor supuse privatizării.

„Întreprinderea nu desfășoară activitate operațională de mai mulți ani, are active reduse și nu mai generează fluxuri financiare sustenabile. Privatizarea prin licitație este propusă ca soluție pentru valorificarea activelor existente”, notează APP.

Totodată, sunt excluse unele poziții din listă, inclusiv bunuri deja privatizate sau bunuri care urmează să fie gestionate potrivit avizelor recepționate în procesul de consultare. Proiectul a fost supus consultărilor publice, avizării și expertizelor prevăzute de legislație.