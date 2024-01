Cine este noul administrator interimar al combinatului de vinuri de calitate „Mileștii Mici”

Directorul general al Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, l-a prezentat joi, 4 ianuarie, pe noul administrator interimar al Combinatului de vinuri de calitate „Mileștii Mici”, Alexei Sotnic, potrivit unui comunicat de presă emis de APP. Funcția a devenit vacantă după ce Alexandru Catan a fost ales președinte al raionului Căușeni.

Conform APP, Alexei Sotnic a activat la întreprindere în poziția de șef al departamentului marketing și vânzări din anul 2018.

Sursa: APP

„Este important să menționăm că datorită fostului administrator au început a fi înregistrate succese, dar cum dumnealui a primit un vot important de încredere de la cetățeni, acum are o misiune nobilă în care îi urăm succese. Cum lucrurile bune nu trebuie să se oprească, am făcut alegerea strategică de a promova un lider din interiorul întreprinderii care cunoaște cultura organizațională și procesele, cunoaște tehnologiile moderne de dezvoltare a pieței, și are capacități manageriale necesare. Contăm pe experiența practică a noului administrator și suntem deschiși, ca fondatori, pentru a oferi suport la nevoie”, a remarcat Roman Cojuhari.

Alexei Sotnic, noul administrator interimar și-a exprimat „recunoștința pentru această oportunitate, reafirmând angajamentul de a continua strategia de dezvoltare și inovare care a adus creșteri semnificative atât în numărul turiștilor, cât și în performanțele de vânzări”, menționează APP. Sotnic a subliniat importanța muncii de echipă și a curajului de a explora noi direcții, menționând că anul 2024 se prefigurează a fi unul „de consolidare și expansiune”.

Alexei Sotnic este soțul purtătoarei de cuvânt a președintei Maia Sandu – Irina Gotișan-Sotnic. Conform declarației de venit și interese a Irinei Gotișan-Sotnic pentru anul 2022, Alexei Sotnic a avut un salariu de circa 134 de mii de lei, adică puțin peste 11 mii de lei lunar, de la î.S. CVC Mileștii Mici.

Întreprinderea de Stat Combinatul de vinuri de calitate „Mileștii Mici” este o emblemă a tradiției vitivinicole, având în patrimoniu „Colecția de Aur”, recunoscută în 2005 în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai mare colecție de vinuri din lume. Produsele „Mileștii Mici” sunt exportate în majoritatea statelor din UE, dar și în China, Coreea de Sud și Canada.