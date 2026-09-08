Cât costă un litru de benzină și motorină marți, 8 septembrie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, valabile în data de 8 septembrie 2026.

Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina 95 va putea fi comercializată la un preț maxim de 32,10 lei/litru, cu 14 bani mai mult decât prețul stabilit pentru ziua anterioară.

Și motorina se scumpește, urmând să coste cel mult 32,94 lei/litru. Creșterea este de 3 bani față de prețul stabilit pentru 7 septembrie.