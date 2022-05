Aplică până pe 20 mai în pre-acceleratorul de startup-uri tehnologice „Dreamable” și învață cum poți lansa propria afacere

Acceleratorul de inovație și antreprenoriat „Dreamups” lansează un nou program online, în limba română, dedicat tinerilor, studenților și liber-profesioniștilor. Programul Dreamable vine să ajute tinerii să însușească bazele antreprenoriatului tehnologic în timp de două luni prin intermediul celor mai buni mentori și experți din domeniu. La absolvirea programului, un grant de 5000 EUR va fi distribuit către 3 echipe ca acestea să poată continua dezvoltarea ideii de startup.

Dreamable este un program online ce durează 2 luni și cuprinde sesiuni săptămânale livrate de mentori locali. În cadrul sesiunilor participantele/ții vor putea identifica idei de afaceri relevante de dezvoltat, vor efectua teme pentru acasă practice, vor participa la sesiuni de mentorat și vor dobândi cunoștințe și practici necesare pentru a-și lansa propriul startup.

Pentru cine este acest pre-accelerator?

Programul este creat în limba română pentru tinerele și tinerii care vor să se inițieze în domeniul antreprenoriatului tehnologic, preponderent studenți și liber-profesioniști cu sau fără o idee de afacere.

Programul este unul potrivit pentru a înțelege la modul practic cum poți identifica o idee, cum să găsești potențiali clienți, cum să-ți promovezi produsul/serviciul dezvoltat, cum creezi un prototip și primul Minimum Viable Product, ce strategii de vânzări sunt potrivite și cum să-ți prezinți ideea ta în fața investitorilor.

Participantele și participanții din Dreamable vor interacționa cu mentori precum:

Tudor Darie – CEO la Fagura

În prezent, activitatea de bază a lui Tudor Darie este Fagura, un startup care vrea să revoluționeze sistemul bancar prin crearea serviciilor financiare unde clienții vor obține credite simple și investiții inteligente.

Tudor Darie are 15 ani de experiență antreprenorială în calitate de cofondator și manager în câteva domenii de afaceri – fintech, online media, e-commerce și publicitate online. A fost implicat în crearea și dezvoltarea de echipe, a ocupat poziții de conducere și a negociat contracte de investiții. Timp de doi ani, Tudor a fost consilier al prim-ministrului Republicii Moldova în sectorul tehnologiei informaționale.

Lisa Guțu – EU Business Expansion Consultant la Trovata



Lisa Gutu și-a început propria călătorie de antreprenoriat imediat după absolvirea Colegiului de Informatică. A co-fondat Fentury – o aplicație de consiliere pentru finanțele personale. Anterior, Lisa a lucrat la Salt Edge – platforma Open Banking API care permite băncilor, creditorilor și altor companii financiare să aibă acces la peste 3800 de bănci din peste 70 de țăr

Vitalie Eșanu – Fondator & CTO al startup-ului Soofragio (VoteMeApp) și cofondator al televiziunii online Privesc.Eu

Vitalie Eșanu a început să programeze de la vârsta de 12 ani, iar în prezent este antreprenor IT, co-fondatorul televiziunii online Privesc.eu, fondator și CTO la VoteMeApp, și dezvoltatorul mai multor proiecte tehnologice.

Vitalie a acumulat o bază puternică în teoria informaticii la Colegiul de Informatică și Universitatea Tehnică din Moldova și experiență în dezvoltarea de programe software în cadrul mai multor companii internaționale, proiecte și câteva experiențe antreprenoriale.

Victoria Ouș – Partnerships & Talent Lead at Codam College



Victoria Ous este Partnership and Talent Management la Codam College, unica instituție de coding peer-to-peer din Țările de Jos, cu un curriculum ce permite pregătirea următoarei generații de talente tehnologice. Anterior, a condus mai multe programe de accelerare, precum: Rockstart Impact în Nepal, Capital On Stage, Angel Island și Rockstart Answers. Victoria este pasionată de startup-uri tehnologice, blockchain și inteligență artificială.

Ce înseamnă ore de mentorat?

În Dreamable participanții vor avea posibilitatea să se conecteze în ședințe private cu cei mai buni mentori care te vor ghida și ajuta pe toată durata programului în dezvoltarea propriei afaceri tehnologice.

Ce vor obține participanții în Dreamable?

Programul este structurat în opt module esențiale pentru a dezvolta un startup tehnologic de succes.

Tinerii vor avea acces la sute de resurse și materiale educaționale relevante,;

Participantele și participanții vor avea ocazia să cunoască tinere și tineri cu aceleași viziuni, valori și interese, cu care vor interacționa și, potențial, colabora.

Posibilitatea de a câștiga un un grant care va asigura dezvoltarea ideii de startup după finalizarea programului.

Pre-acceleratorul va fi în regim online, în perioada 23 mai – 13 iulie. Costul programului este de de 799 MDL, iar această taxă de participare oferă acces la toți mentorii, training-uri și la platforma de e-learning Upfactory, unde participanții vor lucra la sarcinile pre-acceleratorului pe parcursul celor două luni și posibilitatea de a primi un grant în valoare de 5000 EUR care va fi distribuit către trei echipei.

Au rămas câteva zile până la închiderea aplicărilor! Înregistrarea în pre-accelerator este deschisă până pe data de 20 MAI, ora 23:59, detalii pe dreamable.md.

Dreamable este organizat de acceleratorul de inovație și antreprenoriat Dreamups, partener general – Orange Systems.

