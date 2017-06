Dumi­ni­că, 25 iunie, înce­pând cu ora 12:00, în Gră­di­na Publi­că Ște­fan cel Mare și Sfânt, va avea loc fes­ti­va­lul de muzi­că și expo­zi­ție de teh­no­lo­gii eco „Sun Dă-i Fest”.

Vizi­ta­to­rii vor putea vedea cum fun­cţio­nea­ză teh­no­lo­gi­i­le de pro­du­ce­re a ener­gi­ei din sur­se rege­ne­ra­bi­le – caza­ne pe bio­ma­să, linii de pro­du­ce­re a bio­com­bus­ti­bi­lu­lui, pano­uri foto­vol­tai­ce, colec­toa­re sola­re, tur­bi­ne eoli­e­ne – şi să cunoas­că isto­ri­i­le oame­ni­lor care uti­li­zea­ză deja în case­le, între­prin­de­ri­le lor ener­gia cura­tă.

În pro­gra­mul zilei veți găsi:

# Mul­tă muzi­că VIE

# Un Yar­d­sa­le mare și zgo­mo­tos cu diver­si­ta­te de meș­te­șu­guri eco

# O zonă de jocuri acti­ve pen­tru toa­tă lumea

# O cur­te mare pen­tru copii cu diver­se wor­k­sho­puri și dis­trac­ții

# O jun­glă pli­nă cu ani­ma­le din car­ton pe care le vom colo­ra împre­u­nă

# Quest-uri pen­tru cei mai isteți și activi copii

# Gas­tro Tea­tru pen­tru cei flă­minzi și curi­oși

# Un labi­rint din paie

# Un pere­te de esca­la­dă cu înăl­ți­mea de 7 metri

# Show-uri ști­in­ți­fi­ce

# Sla­k­li­ne pen­tru cei mai echi­li­brați ș.a.

Con­cer­tul live cu instru­men­te muzi­ca­le ali­men­ta­te de la ener­gia sola­ră va fi sus­ți­nut de tru­pe­le loca­le:

Hi, Mum, Sil­la­ge, The Glimp­se, Via Dacă, Amber­Traps, tru­pa sue­de­ză Flat Foot și tru­pa DOMINO din Româ­nia.

Tine­rii entu­zi­a­şti ai ener­gi­ei eco îşi vor pre­zen­ta ino­va­ţi­i­le ce ne aju­tă să pro­du­cem ener­gie cura­tă, să redu­cem con­su­mul de ener­gie şi, res­pec­tiv, sume­le din fac­turi.

Intra­rea la fes­ti­val este gra­tu­i­tă.