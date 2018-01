Cum poate naționala de fotbal ajunge la Euro 2020

Echipa națională de fotbal a R. Moldova va da piept cu San Marino, Luxemburg și Belarus în Liga Națiunilor. Tragerea la sorți a avut loc miercuri, 24 ianuarie, la Lausanne, în Elveția, iar competiția, care se desfășoară în premieră, va permite și echipelor mai slab cotate să ajungă la Campionatul European de Fotbal din 2020. 55 de echipe naţionale participă în Liga Naţiunilor, competiție care-și propune să înlocuiască meciurile amicale care se desfășurau până acum și care era fără miză.

R. Moldova face parte din grupa a doua din Liga D, cea mai slab cotată dintre cele patru serii. Pentru ca țara noastră să ajungă la Euro 2020 trebuie să câștige grupa cu San Marino, Luxemburg și Belarus, iar ulterior, să câștige și meciurile din playoff, cu câștigătoarele celorlalte trei grupe din Liga D. Dacă va câștiga grupa, echipa națională a R. Moldova va promova în Liga C pentru următorul ciclu preliminar.

Seria D (Câștigătoarea acestei serii va juca la Euro 2020)

Grupa 1: Georgia, Letonia, Kazahstan, Andorra

Grupa 2:Belarus, Luxemburg, Moldova, San Marino

Grupa 3:Azerbaidjan, Insulele Feroe, Malta, Kosovo

Grupa 4:Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibralatar

Echipa națională a României face parte din Seria C și va juca într-o grupă cu Serbia, Muntenegru și Lituania. Fiecare Ligă va avea în componenţă câte patru grupe. Fiecare grupă îşi va desemna o câştigătoare la finalul etapelor. În martie 2020, înaintea turneului final, va avea loc playoff-ul Ligii Naţiunilor. Cele patru câştigătoare de grupă din Liga A vor juca între ele, cele din Liga B între ele, la fel ca cele din ligile C și D. Meciurile din playoff nu se vor disputa în dublă manşă. Se vor juca semifinale, finala mică şi finala mare. Campioana din fiecare Ligă se califică la EURO 2020. În cazul în care o câştigătoare de grupă e deja calificată la EURO 2020, nu va mai participa la playoff-ul Ligii Naţiunilor şi va lăsa locul naţionalei clasate sub ea, în grupă.

Calificarea la EURO 2020 va rămâne, în mare parte, la fel. Preliminariile nu se vor mai disputa ca până acum, când începeau cu un an şi nouă luni înaintea turneului final şi se încheiau cu nouă luni înaintea competiţiei (de exemplu septembrie 2018 – noiembrie 2019), ci vor începe cu un an şi trei luni înaintea turneului şi se vor încheia cu puţin timp înainte de startul acestuia. În cazul Euro 2020, preliminariilor vor începe în martie 2019 şi se vor încheia în martie 2020. Niciuna dintre echipe nu va avea calificarea asigurată, chiar dacă unele dintre ţări vor fi gazde (13 ţări vor găzdui meciuri la EURO 2020, printre care şi România – turneul este unul aniversar, marcând 60 de ani de la prima ediţie a Campionatului European). Meciurile din Liga Națiunilor se vor juca în următoarele dăți: 6–8 septembrie, 9–11 septembrie, 11–13 octombrie, 14–16 octombrie, 15–17 noiembrie şi 18–20 noiembrie.