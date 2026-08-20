Două incidente cu drone au fost înregistrate în apropierea frontierei moldo-ucrainene, la Giurgiulești

Două incidente provocate de drone au fost înregistrate astăzi în apropierea frontierei de stat a R. Moldova, în zona Giurgiulești, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare din Reni, Ucraina, scrie Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Potrivit MAI, primul incident s-a produs în jurul orei 03:45. O patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești, aflată în serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Reni, a observat o explozie într-o parcare pentru camioane de pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei.

În urma exploziei a izbucnit un incendiu de vegetație, care s-a extins pe o suprafață estimată la 70-100 de metri pătrați și a ajuns pe teritoriul R. Moldova. La ora 03:50 a fost solicitat prin Serviciul 112 un echipaj de pompieri, iar incendiul a fost localizat la ora 04:30.

Un al doilea incident a fost înregistrat la ora 09:25. Patrula mobilă a Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiulești a depistat, la aproximativ un kilometru de frontiera de stat, pe teritoriul R. Moldova, un crater în care se aflau resturile unei drone. Printre acestea au fost identificate motorul, placa de alimentare și elemente ale elicei.

Zona a fost securizată, iar la fața locului a fost alertat Serviciul 112. Potrivit MAI, Grupa operativă a Inspectoratului de Poliție Cahul desfășoară cercetări, în timp ce experții secției tehnico-explozive investighează proveniența aparatului de zbor, traseul acestuia și circumstanțele producerii incidentului.

„În timpul atacurilor asupra obiectivelor din Reni, angajații Poliției de Frontieră și ai altor instituții care activează în zona de frontieră, aflați în serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești, precum și persoanele aflate în zonă au fost expuși riscurilor generate de acțiunile militare desfășurate în apropierea frontierei R. Moldova”, se arată în comunicatul emis de MAI.

MAI le recomandă cetățenilor să nu se apropie de resturile aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.

În cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii în apropierea frontierei, cetățenii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur și să urmărească doar informațiile transmise de autorități.

Astăzi, 20 august, o nouă dronă, preliminar de tip Shahed-136 (Geran-2), a fost detectată și monitorizată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian ale Armatei Naționale, în această dimineață, 20 august, la ora 03:16, a anunțat Ministerul Apărării.