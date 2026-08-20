O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al R. Moldova prin satul Etulia, Găgăuzia

O nouă dronă, preliminar de tip Shahed-136 (Geran-2), a fost detectată și monitorizată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian ale Armatei Naționale, în această dimineață, 20 august, la ora 03:16, anunță Ministerul Apărării.

Potrivit ministerului, aparatul de zbor a pătruns neautorizat în spațiul aerian al R. Moldova din direcția Ucrainei, în zona localității Cotlovina, regiunea Reni, și a continuat deplasarea spre satul Etulia, Unitatea Teritorială Administrativă (UTA) Găgăuzia.

Drona, de natură militară, a părăsit spațiul aerian național la ora 03:22, din direcția satului Etulia spre Ucraina.

Survolarea R. Moldova a avut loc în contextul atacurilor aeriene desfășurate în această noapte de Federația Rusă asupra Ucrainei, precizează Ministerul Apărării.

Un caz similar a avut loc pe 16 august, când sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat un obiect zburător de tip Shahed 138 (Geran 2). Drona, la fel, venea din localitatea ucraineană Cotlovina, regiunea Reni și a survolat spațiul aerian al R. Moldova, prin satul Etulia din UTA Găgăuzia.

Drona a fost doborâtă de un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflat în misiune de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, conform Mediafax.