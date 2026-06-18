Statele Unite l-au deportat în R. Moldova pe un cetățean din Bașchiria care solicitase azil politic

Autoritățile americane l-au deportat în R. Moldova pe bașkortostanezul de 28 de ani Zagir Muhamediarov, participant la protestele din Baymak. Înainte de aceasta, el a petrecut doi ani într-un centru de detenție pentru imigranți din statul Louisiana, încercând să obțină azil politic. Activistul a povestit că intenționează să încerce să revină în SUA. Experții notează că, în ultima perioadă, autoritățile americane au început tot mai des să deporteze în țări terțe cetățeni ruși care au primit în SUA protecție judiciară împotriva expulzării în patria lor. Totodată, potrivit acestora, sub noua administrație statisticile deportărilor cetățenilor ruși „nu s-au schimbat foarte mult”, scrie Radio Liberty.

„Angajații ICE au decis să o ia înaintea evenimentelor”

Despre deportarea pregătită a lui Zagir Muhamediarov, activiștii bașchiri aflați în străinătate au vorbit săptămâna trecută pentru „Idel.Realii”.

— La el, în centrul de detenție pentru imigranți, au venit ofițeri Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) și i-au spus că a doua zi va fi deportat în Moldova, — a relatat unul dintre activiști, care a cerut să nu-i fie dezvăluit numele. — Conform legii, el trebuia să-și dea acordul pentru aceasta, însă nimeni nu i l-a cerut. Nu puteau să-l deporteze în Rusia, deoarece avea protecție judiciară (withholding of removal, în engleză, n.r.) împotriva unei astfel de expulzări. De aceea s-a decis deportarea lui într-o țară terță, iar alegerea a căzut asupra Moldovei.

Interlocutorul a adăugat că acțiunile angajaților ICE „au fost o surpriză totală pentru Zagir” și pentru prietenii săi.

A plecat din cauza persecuțiilor

Zagir Muhamediarov a plecat din Rusia în martie 2024, temându-se de reținere și arest din cauza participării la protestele din Baymak din ianuarie. Prin Turcia și Cuba, Muhamediarov a ajuns în Mexic. A trecut ilegal granița americană, după care a fost plasat în centrul de detenție pentru imigranți River Correctional Center din orașul Ferriday, statul Louisiana. Acolo a solicitat azil politic.

În septembrie 2024, tribunalul de imigrare din Louisiana i-a acordat lui Muhamediarov statutul de withholding of removal (refuzul expulzării) — una dintre formele de protecție politică pentru refugiați în SUA, alături de acordarea azilului politic. Potrivit activiștilor bașchiri, după aceasta Muhamediarov trebuia să fie eliberat în termen de 90 de zile, însă, din cauza înăspririi drastice a politicii de imigrație din SUA, el a rămas în detenție până în iunie anul acesta.

La 10 iunie, organizația americană ICE Flight Monitor, care monitorizează zborurile de deportare din SUA, a anunțat că în capitala Moldovei — Chișinău — a sosit, prin România, „un zbor de deportare ICE, prin care, cel mai probabil, au fost transferați forțat din SUA cetățeni ai Rusiei și posibil cetățeni ai altor țări”.

„Acesta este deja al treilea astfel de zbor către Moldova după cursele din martie și aprilie 2026”, au precizat reprezentanții organizației. „Idel.Realii” a reușit să ia legătura cu Zagir Muhamediarov pe 11 iunie, când acesta ajunsese deja în Moldova. Potrivit lui, după procesul care a avut loc la începutul anului 2025, a avut o discuție cu ofițerii ICE. Aceștia i-au spus că trebuie să mai aștepte încă șase luni decizia finală. — Ei mi-au spus: „Dacă nu vă deportăm într-o țară terță în decursul acestor șase luni, va trebui să mergeți în instanța federală și să depuneți acolo o petiție Habeas Corpus, pentru că noi înșine nu intenționăm să facem nimic”. Aceste șase luni au expirat în decembrie 2025. Bașkortostanezul a explicat că nu avea nicio posibilitate să anuleze sau măcar să suspende expulzarea.

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