Armata americană a anunțat încetarea blocadei maritime asupra Iranului

Trupele americane au încetat, pe 18 iunie, blocada asupra întregului transport maritim care intră și iese din porturile și zonele costiere iraniene, în conformitate cu instrucțiunile președintelui Donald Trump, a declarat Comandamentul Central al Forțelor Armate ale SUA (CENTCOM), potrivit BBC.

Încetarea blocadei americane asupra Iranului, precum și încetarea blocadei iraniene asupra Strâmtorii Ormuz, sunt prevăzute în memorandumul de 14 puncte semnat anterior de președinții SUA și Iranului. Acordul de intenții ar trebui să marcheze începutul unor negocieri de 60 de zile, inclusiv cu privire la programul nuclear al Iranului și la ridicarea sancțiunilor împotriva țării.

Trupele americane nu împiedică tranzitul navelor către și dinspre porturile iraniene din Golful Persic și Golful Oman. Toate eforturile SUA de a asigura respectarea blocadei militare au fost încetate, se menționează în declarația CENTCOM.

În același timp, armata americană a avertizat că navele Marinei SUA „vor rămâne în această zonă pentru a asigura respectarea tuturor prevederilor acordului și intrarea sa în vigoare deplină”.

SUA și Iranul au publicat miercuri, 17 iunie, textul unui acord interimar semnat de președinții lor pentru a pune capăt războiului, președintele american Donald Trump amenințând că va relua atacurile și „va ucide oficiali iranieni” dacă aceștia nu își vor respecta angajamentele, transmite Reuters.

Pe 18 iunie trei supertancuri sub pavilion saudit care transportă 6 milioane de barili de țiței au navigat prin Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a semnat acordul cu Iranul pentru a pune capăt războiului care a perturbat aprovizionarea globală cu energie