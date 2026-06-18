R. Moldova aderă la două convenții internaționale privind protecția mediului marin

R. Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim, menite să contribuie la protecția mediului și la consolidarea siguranței navigației. Este vorba despre Convenția de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor și Convenția de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor. Parlamentul a ratificat ambele acorduri la ședința din 18 iunie, potrivit unui comunicat al Legislativului.

„Aderarea la cele două convenții, adoptate sub egida Organizației Maritime Internaționale, va alinia Republica Moldova la standardele internaționale promovate de Organizația Maritimă Internațională și va consolida cooperarea regională în domeniul siguranței navigației și protecției mediului marin. Totodată, cele două convenții vor contribui la creșterea siguranței ecologice la portul Giurgiulești, reducerea riscului de poluare în exploatarea și reciclarea navelor, precum și la dezvoltarea cooperării cu statele riverane Mării Negre și cu partenerii din Uniunea Europeană în cadrul economiei circulare și al transportului durabil”, se arată în comunicat.

Convenția de la Nairobi din 2007 stabilește reguli clare privind identificarea, marcarea și îndepărtarea epavelor maritime care pot pune în pericol siguranța navigației sau mediul marin, fiind principalul instrument juridic internațional în acest domeniu. Documentul prevede că proprietarii de nave sunt obligați să suporte costurile operațiunilor de îndepărtare a epavelor și să dețină asigurări care să acopere eventualele intervenții, eliminând astfel ambiguitățile juridice și asigurând resursele necesare pentru situații de urgență maritimă.

Convenția de la Hong Kong din 2009 reglementează dezafectarea și reciclarea navelor maritime, impunând standarde stricte pentru protecția lucrătorilor și a mediului în procesul de gestionare a materialelor periculoase din structura navelor. Este singurul instrument juridic internațional dedicat acestui domeniu, elaborat ca răspuns la practicile nesigure și poluante existente la nivel mondial.