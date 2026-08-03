Site-ul Ministerului Educației, vizat de un nou atac cibernetic: „Al doilea atac de acest tip înregistrat în ultimele trei zile”

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează luni, 3 august, că site-ul oficial al instituției a fost vizat de un nou atac cibernetic. Incidentul reprezintă al doilea atac de acest tip înregistrat în ultimele trei zile.

„În prezent, pagina web a ministerului este indisponibilă, iar echipele tehnice lucrează pentru remedierea problemelor și restabilirea funcționalității site-ului în cel mai scurt timp posibil”, precizează MEC.

Pentru informații actualizate, Ministerul îndeamnă cetățenii să urmărească paginile oficiale de Facebook și Instagram ale Ministerului Educației și Cercetării (MEC), precum și canalele de Telegram și Viber.

Sâmbătă, 1 august, site-ul instituției a fost ținta unui atac cibernetic pentru prima dată.