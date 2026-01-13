Sesizarea judecătoarei Lilia Lupașco NU a ajuns la Curtea Constituțională. Cât timp poate dura examinarea sesizării în dosarul Ciochină? Răspunsul Curții

Sesizarea magistratei Lilia Lupașco privind cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate în dosarul lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, încă NU a ajuns la Curtea Constituțională.



Regulamentul Înaltei Curți prevede examinarea sesizării pentru un termen „de 6 luni”.

Contactați telefonic, reprezentanți din cadrul Relații Externe ale Curții Constituționale au declarat pentru ZdG că „până la această oră (marți, 13 ianuarie, ora 10.30), Curtea nu a recepționat vreo sesizare de la judecătoarea Lilia Lupașco”.

Totodată, fiind întrebați despre termenul minim, maximum pe care și-l poate rezerva Curtea pentru a examinare o astfel de sesizare, reprezentanții Relații externe au precizat că termenul maximum este de 6 luni.

„Regulamentul Curții prevede expres 6 luni de examinare, dar dacă dosarul este complicat, se prelungește termenul de examinare. Nu cunoaștem când va ajunge sesizarea, depinde de cât de rapid va fi redactată încheierea judecătorului”.

„Sunt sesizări care pot fi examinate mai rapid. Plenul ia decizia finală”, au mai precizat reprezentanții Curții Constituționale.

Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a sesizat Curtea Constituțională cu referire la o situație, care s-a petrecut în proces, mai mult de o lună în urmă.

Magistrata Lilia Lupașco a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate. Decizia a fost pronunțată la ședința din 12 ianuarie.

Dezbaterile judiciare au fost suspendate până la data de 19 februarie.

Anterior, procurorul de caz a denunțat o încercare vădită de tergiversare, iar avocatul părții vătămate, Dorin Podlisnic, a calificat situația drept „șiretlic, ping pong juridic”.

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate.

Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.