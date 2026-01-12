„O lună este mult pentru Ciochină, el vrea să fugă din țară” vs „Nu am de gând să mă ascund de justiție nicio secundă”. Reacții după ce instanța a acceptat sesizarea Curții Constituționale

Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești inculpat în dosarul morții unui copil de 12 ani, își dorește tergiversarea procesului și încearcă să scape de pedeapsă, prin faptul că intervine termenul de prescripție pe un articol pentru care este judecat, susține Dorin Podlisnic, avocatul familiei victimei, după decizia instanței de judecată de a accepta solicitarea lui Ciochină de a sesiza Curtea Constituțională.

În timp ce mama lui Mihăiță declară că multe voci din Boldurești susțin că Nicanor Ciochină ar urmări, de fapt, să fugă din țară, fostul primar accentuează că „o să insiste până la capăt să se facă dreptate”.



Invocând că i se încalcă dreptul la apărare, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a cerut instanței să sesizeze Curtea Constituțională cu referire la o situație, care s-a petrecut în proces, mai mult de o lună în urmă.

În ședința din 12 ianuarie, magistrata Lilia Lupașco a admis cererea acestuia, astfel, dezbaterile judiciare din proces s-au suspendat pentru o lună.

Avocatul părții vătămate, Dorin Podlisnic consideră că adevăratul scop al sesizării Curții Constituționale reprezintă „dorința de tărăgănare și a scăpa de anumite consecințe.

„Eu sunt convins că ceea ce o să vină de la Curtea Constituțională nu o să răstoarnă situația și nu o să-i permită inculpatului să scape de răspundere, dar este alt moment. Și inculpatul Ciochină, și inculpatul Andronache, pe lângă accident, mai au un articol de care e învinuit – părăsirea locului accidentului de către Ciochină și Andronache pentru favorizare. În funcție de cât timp o să se examineze sesizarea respectivă, ambii au șansa să scape de câte un articol. Adică nici Andronache să nu fie tras la răspundere și Ciochină să fie tras la răspundere doar pentru infracțiunea de accident cu deces. Ceea ce ține de părăsirea locului, are toate șansele, datorită lacunelor din lege, are toate șansele să scape de răspundere pentru articolul dat.

Sesizarea de astăzi nu are niciun scop juridic, are scop de a întinde procesul, scop de a obține survenirea termenului de prescripție pentru ca să scape de anumite responsabilități și răspunderi. Asta nu este uz cu bună credință de drepturile procesuale, asta nu este o acțiune prin care tu îți asumi consecințe când săvârșești o faptă, asta este pur și simplu de a întinde procesul și de a scăpa de anumite consecințe. Atât. Nu trebuie nimeni să-și facă iluzii că oamenii ăștia tare își fac griji de legalitatea procesului, scopul este, exclusiv, de a-și reduce din bagajul cela de răspunderi care poate surveni în cazul care se condamnă până la intervenirea termenului de prescripție, asta e unicul scop”, a declarat Podlisnic.

Mama lui Mihăiță, Raisa Ciurel, nu a fost prezentă la ședința de judecată din 12 ianuarie, fiind acasă cu copiii bolnavi. Printre lacrimi, aceasta și-a exprimat „durerea și dezamăgirea față de sistem”.

„Nu m-am așteptat la o așa întorsătură și așa bătaie de joc. Când credeam că sunt pe ultima sută de metri ca să se termine batjocura asta, poftim ce s-a întâmplat. Am rămas cu totul dezamăgită de legile de la noi din Moldova. Ședințele s-au amânat cu o lună de zile. Cred că dacă pățea așa vreunul din copilul lui Ciochină, lui Buliga, a judecătoarei, cred că nu era bătaie de joc. Atâta importanță să aibă banul în ziua de azi, la noi în Moldova. E foarte greu. Chiar acum vreau să mă duc la Mihăiță, la locul accidentului, să mă rog, să mă ajute să fac dreptate, că am obosit. Am obosit și fizic, și psihic, de atâta bătaie de joc. Nu mai pot.

Numai Bunul Dumnezeu știe cu cât greu l-am crescut, dar criminalul mi l-a băgat în pământ și m-a distrus și pe mine ca mamă”, a declarat Raisa Ciurel pentru ZdG.

Raisa Ciurel susține că prin sat „se zvonește că Nicanor Ciochină își pregătește fuga”.

„O lună înseamnă mult pentru Ciochină. Se aude că el vrea să fugă din țară. Se aude că are alt pașaport”, spune mama lui Mihăiță.

Contactat de către ZdG, Ciochină a negat acuzațiile și a accentuat că „i s-a încălcat dreptul la apărare în repetate rânduri”.

„Este o manipulare, nu este nicio tergiversare. E o cerere întemeiată și de decizia Curții Constituționale o să beneficieze și alți inculpați cărora o să li se încalce dreptul la apărare, cum mi-a fost încălcat și mie. Prin multe fapte mi-a fost încălcat dreptul la apărare.

„Pot să răspund și la bloggerii ăștia păliți la cap, că eu nu am pașaport rusesc, nici de alt fel și dacă intenționam să părăsesc țara. Eu, încă o dată declar – eu singur m-am prezentat la poliție. Eu nu am fost reținut, eu singur m-am prezentat la poliție. Am stat în penitenciar, vin la ședințe. Au fost câteva ședințe la care nu m-am prezentat că am fost bolnav. Se manipulează cu faptul că eu nu m-am prezentat, ședința a fost lucrativă. Eu nu am de gând să părăsesc țara și nu am de gând să mă ascund nicio secundă de justiție. Dimpotrivă, o să insist până la capăt ca să se facă dreptate. Doar nu înțeleg de ce toți bat din palme când se încalcă niște drepturi. Că nu se face justiție în R. Moldova, nimeni nu trebuie să bată din palme. Am fost lipsit ilegal de mandat – băteau toți din palme. Asta ce, e normal”, remarcă fostul primar de Boldurești.

L-am întrebat pe Ciochină de ce s-a prezentat la poliție, în contextul în care a pledat și pledează nevinovat.

„M-au telefonat de acasă și mi-au spus că la mine acasă se fac percheziții. Eu atunci fiind în Chișinău și neavând altă posibilitate, am aflat că perchezițiile de la mine din casă sunt făcute de INI și fiind în Chișinău, m-am prezentat la Chișinău să aflu detalii și încă i-am așteptat două ore. Am declar asta de o sută de ori”.

Magistrata Lilia Lupașco a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate. Decizia a fost pronunțată la ședința din 12 ianuarie.

Dezbaterile judiciare se suspendă până la data de 19 februarie.

Anterior, procurorul de caz a denunțat o încercare vădită de tergiversare, iar avocatul părții vătămate, Dorin Podlisnic, a calificat situația drept „șiretlic, ping pong juridic”.



Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate.

Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.