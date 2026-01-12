ULTIMA ORĂ Nicanor Ciochină poate merge la Curtea Constituțională. Dezbaterile judiciare se suspendă

Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, poate sesiza Curtea Constituțională cu referire la o situație, care s-a petrecut în proces, mai mult de o lună în urmă.

Magistrata Lilia Lupașco a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate. Decizia a fost pronunțată la ședința din 12 ianuarie.

Dezbaterile judiciare se suspendă până la data de 19 februarie.

Anterior, procurorul de caz a denunțat o încercare vădită de tergiversare, iar avocatul părții vătămate, Dorin Podlisnic, a calificat situația drept „șiretlic, ping pong juridic”.

Avocatul părții vătămate, Dorin Podlisnic, susține că Ciochină și avocații săi „își fac bine treaba”. „S-a încercat înaintarea unei sesizări către Curtea Constituțională. Evident că este șiretlic juridic pentru a obține niște timp în plus, or dacă se admite această cerere, procesul se suspendă până Curtea Constituțională nu se pronunță asupra sesizării. Nu este nimic nou, nu am rămas surprins, oamenii „își fac bine treaba”, încearcă în continuare tergiversarea. E un ping pong juridic. A depus o sesizare privind ridicarea excepției de neconstituționalitate precum că instanța, la o ședință anterioară a dat citire declarațiile inculpatului Andronache, deoarece ultimul a refuzat să facă declarații, dar legea permite și prevede expres – în cazul în care inculpatul refuză să facă declarații, instanța dă citire declarațiilor care au fost făcute la etapa de urmărire penală. El a declarat că nu susține declarațiile făcute anterior și refuză să dea altele în cadrul ședinței. Ciochină cunoștea că pentru ședința respectivă, inculpatul Andronache urmează să dea declarații, dar el a înaintat o cerere prin care a solicitat examinarea cauzei în lipsa acestuia, dar au fost prezenți avocații lui Ciochină, care dacă considerau necesar și oportun, și dacă aveau așa o mare dorință să pună întrebări inculpatului Andronache, puteau să solicite instanței acordarea unui termen sau a unei posibilități pentru o altă ședință, să adreseze întrebări lui Andronache. Nu au fost făcute solicitări. De ce acum se invocă acestea, rămâne ca toți să-și facă concluziile. Eu asta văd – tentativă de tergiversare”, a precizat apărătorul.

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate.

Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.