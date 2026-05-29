Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, afirmă că trupele ruse trebuie să se retragă din R. Moldova și din Georgia

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, a pledat – într-o declaraţie făcută înainte de reuniunea informală a miniştrilor de externe din UE – ca viitoarele negocieri cu Rusia în privinţa războiului din Ucraina să includă cerinţe pentru retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, precum şi din Abhazia şi Osetia de Sud, cele două entităţi secesioniste ale Georgiei.

Kaja Kallas a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să-şi definească clar propriile interese şi solicitări înainte de a se aşeza la masa negocierilor cu Rusia, menţionând că orice limitări militare care ar putea fi impuse Ucrainei în cadrul unui acord de pace ar trebui să fie aplicate în mod simetric şi Rusiei.

În acelaşi timp, şefa diplomaţiei UE a declarat că interesul securităţii europene impune ca trupele ruse să nu mai fie prezente în ţări precum R. Moldova şi Georgia şi să înceteze orice imixtiune în procesele electorale din diferite state.

Totodată, Kaja Kallas, a avertizat cu privire la „capcana” în care Rusia doreşte să atragă UE atunci când se discută despre cine ar urma să o reprezinte în cadrul negocierilor de pace în Ucraina. „Mi se pare că Rusia vrea să cădem într-o capcană, să discutăm despre cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este potrivit şi cine nu”, a declarat Kallas presei la sosirea sa la o reuniune informală a miniştrilor de externe ai Uniunii Europene.