„Donaldzi” în loc de dolari. Trump vrea să introducă o nouă bancnotă cu portretul său cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența SUA

Președintele SUA, Donald Trump, vrea să introducă o nouă bancnotă cu portretul său cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența SUA. Potrivit The Washington Post, apropiați ai președintelui din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA insistă asupra elaborării unei noi bancnote de 250 de dolari cu portretul lui Donald Trump, dedicată aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite, care va fi marcată pe 4 iulie 2026.

Conform publicației, trezorierul SUA, Brandon Beach, și consilierul său Mike Brown au solicitat în repetate rânduri instituției responsabile, Biroul de Gravură și Tipărire din Washington, să pregătească primele schițe și prototipuri pentru bancnota cu Trump.

Sursa citată scrie că prima schiță a bancnotei exista deja: Trump este reprezentat în centru, între semnăturile președintelui și ale ministrului de Finanțe Scott Bessent. Potrivit artistului britanic Ian Alexander, designul a fost realizat chiar de el și deja aprobat de Trump.

„A fost absolut încântat”, a spus artistul despre reacția președintelui. Totuși, inițiativa se confruntă cu un obstacol legislativ. În SUA, pe bancnote pot apărea doar persoane decedate — regulă valabilă încă din 1866. Din acest motiv, experții avertizează că emiterea unei bancnote cu Trump, fără aprobarea Congresului, ar fi ilegală.

În interiorul instituției, proiectul ar fi provocat dispute aprinse. Fostul director al Biroului de Gravură și Tipărire, Larry Felix, a declarat: „Bancnota de 250 de dolari nu este autorizată prin lege”. Pentru realizarea proiectului, ministrul american de Finanțe Scott Bessent are nevoie de aprobarea explicită a Congresului.