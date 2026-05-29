„Și-a vândut două apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude”. Cum a fost estorcat de peste 2 milioane de lei un bărbat din Chișinău, prin schema fraudelor telefonice

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 13 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total depășind trei milioane de lei, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat. Patru dintre cazuri au avut loc joi, 28 mai, iar celelalte s-au produs în zilele precedente, fiind raportate abia acum de victime.

Totodată, alte 475 de tentative de fraudă au fost prevenite „datorită vigilenței cetățenilor”.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat este de 2 100 000 de lei. Un bărbat de 68 de ani din Chișinău a fost convins de escroci, care s-au prezentat drept angajați ai BNM, să transmită bani prin intermediul unui curier. Victima a remis sumele în trei tranșe, în perioada 7 aprilie – 22 mai, iar joi a sesizat Poliția. Pentru a face rost de bani, conform IGP, bărbatul și-a vândut două apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude.

Al doilea prejudiciu ca valoare, de 780 000 de lei, a fost înregistrat la Cahul, escrocii folosind aceeași schemă.

„Schema dominantă rămâne cea în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai BNM sau ai instituțiilor bancare, precum și platformele investiționale fictive.

Persistǎ cazurile în care victima extrage numerar, transmite banii unui curier sau lasă pachete în locații indicate de escroci.

De asemenea, se atestă tentativele de phishing cu „amendă rutieră”. Într-o singură zi au fost documentate două cazuri în care victimele au primit un mesaj SMS, au accesat un link fals și li s-a solicitat achitarea unei presupuse amenzi generate de camerele de monitorizare a traficului”, menționează reprezentanții IGP.

Oamenii legii solicită cetățenilor să manifeste „maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze linkuri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje”.

În cazul unor tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la Poliție.