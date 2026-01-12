FSB, bani în cripto și operațiuni de destabilizare la comanda Kremlinului. Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie

Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, după ce a fost recrutat de o persoană afiliată Kremlinului, datorită abilităților și cunoștințelor sale în domeniul transferurilor cu criptomonede. Prin acțiunile sale, în special prin facilitarea transferului de bani din Rusia în R. Moldova, acesta a acceptat să acorde ajutor unui stat străin la înfăptuirea unor activități dușmănoase împotriva intereselor R. Moldova. Instanța a decis aplicarea arestului preventiv până când sentința va deveni definitivă, fiind dat în căutare.

Potrivit sentinței, Cuculescu a fost recrutat de cetățeanul R. Moldova, Nidjat Askerov, în privința căruia cauza a fost disjunsă într-o procedură separată la etapa urmăririi penale. Askerov, începând cu anul 2020, a fost racolat de reprezentanții Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, acționând în scopul realizării sarcinilor primite de la cetățeanul rus Iurii Gudilin.

Conform hotărârii, totul a început în jurul anului 2020, când un cetățean moldovean identificat în dosar drept N.A., numit de martori Nidjat Askerov, a fost racolat de persoane care acționau în interesul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB). Sarcina primită a fost identificarea unui canal sigur prin care banii proveniți din Rusia să poată ajunge în R. Moldova, evitând sistemul bancar. Soluția a fost utilizarea criptomonedelor, utilizând expertiza lui Cuculescu în domeniul transferurilor prin cripto.

Din acel moment, între anii 2020 și 2022, Denis Cuculescu a stat la mijlocul unei rețele coordonate de persoane afiliate Kremlinului, primind criptomonede, convertindu-le în bani cash și organizând ulterior transferurile.

Potrivit hotărârii, este vorba despre transferuri de zeci de mii de euro în perioada 2020–2022.

În perioada octombrie–noiembrie 2020, acesta „a lichefiat suma de 30 000 euro prin schimbul valutei virtuale USDT, mijloace bănești primite pe teritoriul Republicii Moldova care au fost transmise lui N.A., persoana în privința căruia cauza a fost disjunsă în procedură separată la etapa urmăririi penale”.

La începutul anului 2021 a lichefiat suma de 50 de mii de euro prin schimbul aceleiași valute virtuale, banii fiind transmiși aceleiași persoane. În iulie 2021 a lichefiat suma de peste 69 de mii de euro, iar în luna decembrie a aceluiași an a lichefiat alte 78 de mii de euro.

Între lunile ianuarie–februarie 2022 a mai lichefiat suma de 80 de mii de euro prin aceeași modalitate.

Pe lângă transferarea acestor sume, Denis Cuculescu a primit și 94 152 USDT (echivalentul a 94.152 dolari SUA), utilizând o parte din aceste mijloace valutare pentru „achitarea unor remunerări sub formă de salarii, iar cealaltă parte au fost utilizate la realizarea diferitor sarcini trasate de curatorii săi ce țineau de înfăptuirea activității dușmănoase împotriva R. Moldova, inclusiv fiind investite în proiecte destinate manipulării opiniei publice pe teritoriul R. Moldova”.

În acest context, în perioada februarie–martie 2022, Denis Cuculescu, acționând cu intenție directă, în calitate de coautor, împreună și de comun acord cu Nidjat Askerov, a urmărit incitarea populației împotriva refugiaților din Ucraina, având drept scop final manifestarea dezacordului față de politicile adoptate de guvernarea actuală, în urma izbucnirii ostilităților militare din Ucraina.

Astfel, potrivit sentinței, cei doi l-au instigat pe Veaceslav Dubenco să reproducă prin desene simbolurile unor formațiuni militare din Ucraina, și anume simbolurile batalionului „Azov”, în raza municipiului Chișinău. După realizarea sarcinii, Denis Cuculescu, prin intermediul portofelului său electronic de pe platforma „Binance”, a efectuat la 26.06.2023 transferul criptomonedei în mărime de 2.000 USDT (echivalentul a 2.000 dolari SUA) către Veaceslav Dubenco.

Veaceslav Dubenco a povestit instanței despre relațiile sale cu Denis Cuculescu și despre episoadele din Odesa, unde văzuse cum acesta ridica bani cash, relatând că Cuculescu i-ar fi spus că „banii aparțin rușilor”. Totodată, acesta i-a vorbit despre „o persoană foarte influentă, Nidjat Askerov, care ar avea legături directe cu Ion Ceban și Igor Dodon, acces liber la Primăria municipiului Chișinău și influență la nivel diplomatic”.

„Cuculescu Denis a afirmat că banii aparțin rușilor și că trebuie folosiți pentru a „închide niște întrebări”. Seara, el a fost invitat la o zi de naștere organizată de Denis, la Nidjat Askerov. Au fost la discotecă, unde s-ar fi cheltuit aproximativ 4.000–5.000 de euro din acei bani. Ulterior, Denis Cuculescu a spus că Nidjat Askerov este „prost”, afirmând că banii reprezintă salarii pentru persoane din Primăria Chișinău și că Askerov cheltuie ușor bani străini”, se arată în sentință.

Totodată, martorul a confirmat plata în criptomonedă pentru desenele „Azov”.

„Desenele realizate de el au fost fotografiate și transmise, iar a doua zi desenul fizic a fost distrus, rămânând doar copia electronică. Ulterior, s-a informat și a aflat că desenul reprezenta emblema batalionului forțelor armate ucrainene „Azov”. A aflat, de asemenea, că desenele au fost utilizate ca material propagandistic, prezentându-se ca dovadă că ucrainenii ar provoca dezordine în Republica Moldova, fiind folosite fotografii ale desenelor realizate de acesta. Cuculescu Denis a declarat că suma totală pentru desene era de 4.000 USD”, se atestă în hotărârea instanței.

De asemenea, Dubenco a fost instigat să comită și alte infracțiuni, însă le-a refuzat. Printre acestea se numără propunerea de a da foc automobilului Tatianei Koberidze, influenceriță cu o comunitate de circa 167 de mii de urmăritori pe Instagram, după care urma să fie reproduse prin desene simbolurile unor formațiuni militare din Ucraina.

Tot în aceeași perioadă, Denis Cuculescu l-a instigat pe Dubenco să găsească aproximativ 500–1000 de sportivi pentru participarea la proteste violente, sarcină care nu a fost realizată din cauza refuzului acestuia.

Martorul Hacico Nicolai, audiat în instanță, a relatat despre Nidjat Askerov și relațiile acestuia cu persoane influente de la Kremlin și din politica moldovenească, precum Ion Ceban, primarul general al mun. Chișinău.

„Nigeat Askerov a început să comunice cu persoane politice din Federația Rusă, și anume Iurii Gudilin și Olga Grag. Deși Igor Dodon a pierdut alegerile, Nigeat Askerov a fost cooptat în echipă și a început să lucreze cu Ion Ceban. Nigeat Askerov a participat la alegerile pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, ocupându-se de colectarea informațiilor, analiză și ideologie, primind salariu direct de la persoane din Federația Rusă. După victoria lui Ion Ceban, Nigeat Askerov a comunicat că salariul său, de aproximativ 3.000 euro lunar, a fost majorat”, a menționat martorul Hacico Nicolai.

În același timp, Hacico Nicolai a vorbit despre mai multe proiecte, inclusiv despre „fabrica de troli”. Potrivit acestuia, Askerov ar fi administrat mai multe canale de Telegram care propagau idei ale Kremlinului și aveau ca scop manipularea societății.

„Nigeat Askerov era administrator al canalelor de Telegram „Mare brînză” și „Bașnea Maia Sandu”. Aceste canale aveau o activitate similară cu canalele „Tocana” și „Mămăliga” și criticau activitatea actualei conduceri a statului. Nigeat Askerov era promotorul și creatorul proiectului de creare a unor astfel de canale Telegram, cu scopul obținerii finanțării din Federația Rusă”, se arată în sentință.

Tot Denis Cuculescu, în perioada aprilie–mai 2022, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova și având intenția sustragerii și dobândirii ilicite a bunurilor altor persoane, prin abuz de încredere, inducere și menținere în eroare, a exercitat o influență psihică asupra conștiinței și voinței părții vătămate, Eduard Pincevschii, prin prezentarea vădit falsă a realității și dezinformarea acestuia sub pretextul procurării și tranzacționării activelor financiare sub formă de monedă virtuală de tip „Xana” și „Metapax” pe bursele online de valori.

Potrivit hotărârii instanței, obținând încrederea părții vătămate, la 05.05.2022, Cuculescu a sustras și și-a însușit de la Eduard Pincevschii monedă virtuală în sumă totală de 200 de mii de USDT, echivalentul a 200 de mii de dolari SUA, sumă care, la data comiterii faptei infracționale, conform cursului oficial al BNM, constituia 3.738.280 lei.

Denis Cuculescu a fost recunoscut vinovat de trădare de patrie, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 13 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Totodată, acesta a fost recunoscut vinovat de escrocherie, stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita funcții și a desfășura activități în domeniul administrării mijloacelor financiare pe un termen de 5 ani.

Conform art. 84 din Codul penal, prin cumul parțial al pedepselor, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executarea în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita funcții și a desfășura activități în domeniul administrării mijloacelor financiare pe un termen de 5 ani.

Instanța a decis aplicarea arestului preventiv până când sentința va deveni definitivă, fiind dat în căutare.

A fost admisă cererea procurorului privind încasarea cheltuielilor judiciare de 6 862 lei și a fost admisă parțial acțiunea civilă, încasând în mod solidar, din contul lui Cuculescu, în contul părţii vătămate Pincevschi Eduard, suma de 3 738 280 lei, cu titlu de prejudiciu material.