Șapte morți, inclusiv trei copii, într-un atac cu drone asupra unei plaje cu turiști de la Marea Neagră. Rusia acuză Ucraina că a vizat deliberat civilii

Rusia a anunțat luni, 3 august, că șapte persoane, inclusiv trei copii, au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite în stațiunea Gelendjik de la Marea Neagră, într-un atac cu drone despre care susține că a fost lansat în mod deliberat de Ucraina împotriva civililor, scrie Reuters.

De partea ucraineană nu a existat un comentariu imediat. Atât Ucraina, cât și Rusia afirmă că nu vizează în mod intenționat civili în războiul declanșat de Moscova în 2022.

Imagini distribuite pe rețelele sociale și verificate de Reuters par să surprindă o dronă care lovește o plajă aglomerată din apropierea orașului Gelendjik, urmată de o explozie puternică.

Guvernatorul regiunii Krasnodar din sudul Rusiei, Veniamin Kondratiev, unde se află stațiunea Gelendjik, a calificat incidentul drept o tragedie.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost un atac deliberat al regimului de la Kiev asupra populației civile, care nu are nicio legătură cu infrastructura militară”, a declarat Kondratiev într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram.

Autoritățile locale au anunțat că o echipă medicală specializată în intervenții de urgență a fost trimisă la locul exploziei, în localitatea turistică Arhipo-Osipovka, care face parte din zona stațiunii Gelendjik.

Ministerul rus al Sănătății a precizat că 21 de persoane, inclusiv trei copii, au fost transportate la spital, iar nouă dintre răniți sunt în stare gravă.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenția de stat TASS, a acuzat Ucraina că recurge la terorism.

Luna trecută, Rusia a acuzat forțele ucrainene că au ucis 11 persoane, inclusiv patru copii, într-un atac asupra unei tabere de vacanță dintr-o zonă ocupată de Rusia în regiunea ucraineană Zaporojie.

La rândul său, Rusia a lansat în repetate rânduri atacuri asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, provocând strămutarea a milioane de oameni și distrugeri pe suprafețe întinse din Ucraina. Mii de civili și-au pierdut viața de la începutul războiului, cei mai mulți fiind ucraineni uciși în atacurile rusești.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune în interiorul teritoriului rus, vizând în principal rafinării de petrol și depozite logistice pentru comerțul electronic. Kievul afirmă că această campanie urmărește să îi facă pe cetățenii ruși să resimtă costurile războiului.