LIVE Marea Dictare Națională, la a patra ediție

Luni, 31 august, are loc Marea Dictare Națională, dedicată Zilei Limbii Române. Evenimentul, organizat de Ministerul Educației și Cercetării, se desfășoară pentru al patrulea an consecutiv.

Luni, 31 august, în R. Moldova este sărbătorită Ziua Limbii Române. În acest an, se împlinesc 37 de ani de când pe teritoriul fostei RSSM, Sovietul Suprem al fostei republici sovietice a votat instituirea limbii române ca limbă de stat și revenirea la grafia latină.