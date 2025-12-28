Rusia și Ucraina au acceptat armistițiul local temporar pentru reparația liniilor electrice din apropierea Centralei Nucleare Zaporijjea

Reparații cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea Centralei Nucleare Zaporijjea (ZNPP), în urma unui armistițiu local mediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), a anunțat AIEA duminică, 28 decembrie, pe platforma X, informează Xinhua, citată de Agerpres.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, și-a exprimat recunoștința față de Rusia și Ucraina pentru că au acceptat armistițiul temporar, descriindu-l drept o „fereastră de tăcere” care va permite restabilirea transportului de energie electrică între posturile de distribuție ale ZNPP și Centrala Termică Zaporijjea. El a spus că lucrările vor contribui la consolidarea siguranței nucleare la fața locului.

AIEA a declarat că echipa sa monitorizează lucrările de reparații ca parte a eforturilor continue de prevenire a unui accident nuclear în mijlocul războiului. Potrivit agenției, se așteaptă ca reparațiile să dureze câteva zile.

Pe 15 decembrie, transportul de energie electrică între postul de distribuție al ZNPP și postul de distribuție al Centralei Termice Zaporijjea prin autotransformator a devenit indisponibil, reducând semnificativ flexibilitatea și rezistența configurației electrice a amplasamentului. O anchetă efectuată de ZNPP a identificat daune la linia de transmisie dintre autotransformator și centrala termică, cauzate cel mai probabil de bombardamente.

Situată în orașul Energodar, centrala nucleară ucraineană Zaporijjea, cea mai mare din Europa, a fost ocupată de trupele ruse încă de la începutul invaziei, în 2022.