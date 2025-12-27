„Pare un pic regizat”. Consilierul lui Ion Ceban acuză PAS de faptul că primarul a fost huiduit la concertul Zdob și Zdub

Consilierul lui Ion Ceban, Victor Pruteanu, consideră că primarul capitalei a fost huiduit atunci când a urcat pe scenă la concertul trupei Zdob și Zdub, desfășurat pe 24 decembrie la Arena Chișinău, din cauza Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare.

Într-o postare pe Facebook, el a calificat reacția publicului ca fiind „o dovadă de lipsă de educație. Doar oameni needucați pot transforma un concert într-un moment de huiduială și ostilitate”.

„Acum nu vorbim despre Ion Ceban ca om sau ca politician, dar despre acest fenomen, care, după mine, este rezultatul celor patru ani de guvernare a acestui partid de incompetenți care a divizat lumea, a pus etichete și a semănat ură între oameni, între rude, în familii, și acum culegem roadele. De fapt, având în vedere anti-ratingul doamnei Maia Sandu, așa fenomene trebuia să întâmple la evenimentele dumneaei și mi se pare ciudat că a fost anume la acest concert, când era domnul Ion Ceban. Și pare un pic regizat, dar fiecare deja să decidă”, a spus Victor Pruteanu într-o înregistrare video publicată pe pagina lui de Facebook.

Primarul capitalei, Ion Ceban, a fost huiduit pe scena de la Arena Chișinău. Incidentul a avut loc la concertul aniversar al trupei Zdob și Zdub.

În timpul concertului trupei Zdob și Zdub, Ion Ceban a urcat pe scenă pentru a transmite un mesaj de felicitare, însă a fost huiduit de public. Deși solistul trupei, Roman Iagupov, a intervenit, huiduielile nu s-au oprit. Ceban, vădit emoționat, și-a continuat discursul.

„Sunt onorat de faptul că sunteți împreună, marea echipă a Direcției Cultură. Mulțumesc tuturor celor care promovează astăzi arta și cultura peste hotarele țării. Noi vă dorim la mulți ani”, a declarat Ceban pe scenă.

Am solicitat o reacție din partea PAS, dar formațiunea nu a comentat deocamdată acuzațiile.

UPDATE: Comunicatoarea PAS, Adriana Vlas, a declarat că formațiunea nu comentează pe marginea acestor acuzații.