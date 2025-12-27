„Partizanul nostru moldovean”. Cine este Dmitrii Sorokin, cel care își dorește ca rușii să ajungă „prin Odesa, în Moldova”

Dmitri Sorokin este un cetățean al R. Moldova, conduce o organizație non-guvernamentală în Rusia, un așa-numit „centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc” și nu este la prima sa declarație publică prin care promovează narațiuni propagandistice rusești, cheamă la preluarea puterii cu forța de către ruși în R. Moldova și susține războiul lui Putin împotriva Ucrainei.

Iată câteva dintre afirmațiile lui mai recente, publicate pe rețelele sociale:

„În Moldova, începând din clasa a patra sau a cincea, copiii sunt învățați că Hitler a fost un aliat”;

„Noi suntem cu toții un popor, copiii Uniunii Sovietice”;

„Moldova este atrasă în război conform scenariului ucrainean”;

„În curând, Rusia și Moldova vor fi vecine și atunci PAS și Maia Sandu vor avea cu totul alte fețe și discuția cu ei se va purta altfel”;

„Este necesară o revoluție, ca să eliberăm Moldova, așa cum a făcut Lenin, altfel nu se poate, cu putere soft nu vom construi nimic”.

Nu este prima nici dată când Sorokin promovează acest slogan propagandistic rusesc: „în Moldova, prin Odesa”, despre care spune că ar fi un toast care este des auzit în Rusia în ultima perioadă. El a mai spus asta și la alte evenimente desfășurate în Rusia, de la care a publicat secvențe video pe rețelele sociale.

Pe rețelele sociale, Sorokin publică secvențe video din vizitele sale în Rusia, în care este numit de către cei cu care se întâlnește „partizanul nostru moldovean”, iar unul dintre ei a spus că Sorokin a afirmat că „slujește Rusiei” și că „Moldova este Rusia, numai că se află sub ocupație”.

Dmitri Sorokin se afișează cu fotografii făcute în Federația Rusă și cu vizite la diverse instituții de stat rusești, inclusiv în Duma de Stat, și este citat ca „expert” în presa rusă controlată de stat.

În iulie 2024, participând la o masă rotundă organizată de Casa Naționalităților din Moscova, despre alegerile din R. Moldova (alegerile prezidențiale din 2024, n.r.) Sorokin a vorbit despre canalul său de YouTube, pe care a spus că publică „informații veridice despre Rusia” și despre „adevăratele motive și obiective” ale așa-numitei „operațiuni militare speciale”, adică despre războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei. El susținea că se adresează tinerilor „deoarece presa oficială din Republica Moldova cultivă în mod deliberat o imagine negativă despre Rusia în rândul tinerilor moldoveni”.