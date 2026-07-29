Rusia îl acuză pe fondatorul Telegram de „sprijinirea terorismului” și a emis un mandat internațional de arestare pe numele său

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat pe 29 iulie că l-a pus sub acuzare pe Pavel Durov, miliardarul fondator al aplicației de mesagerie Telegram, pentru complicitate la activități teroriste. Moscova a intensificat presiunea asupra Telegram, acuzând platforma că găzduiește instrumente folosite pentru coordonarea unor atacuri mortale și a unor acte de sabotaj pe teritoriul Rusiei, potrivit DW.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a emis, de asemenea, un mandat internațional de arestare pe numele său. FSB a precizat că acuzația face parte dintr-o „anchetă penală în curs” împotriva lui Durov.

De ce îl acuză Rusia pe Durov?

Serviciul de securitate a acuzat conducerea Telegram că nu a eliminat canalele, chat-urile și boții care ar fi fost folosiți pentru organizarea de atacuri și acte de sabotaj pe teritoriul Rusiei.

Potrivit FSB, serviciile de informații ucrainene ar fi folosit platforma pentru a pregăti și coordona acte de sabotaj, atacuri teroriste, masacre și fraude cibernetice. Aceste acțiuni, precum și infracțiunile comise de ceea ce FSB a descris drept organizații teroriste și extremiste, ar fi provocat numeroase decese, inclusiv ale unor femei și copii, precum și pagube materiale în valoare de miliarde.

La scurt timp după ce a apărut știrea privind mandatul de arestare, contul Telegram de pe X a publicat o fotografie în care Durov arată degetul mijlociu către cameră.

Ce spune Rusia despre Telegram?

Rusia a început să restricționeze activitatea Telegram în țară în luna august a anului trecut.

În februarie, autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor, Roskomnadzor, a declarat că Telegram încă nu respecta legislația rusă și că restricțiile vor rămâne în vigoare până când compania va îndeplini cerințele impuse.

Instanțele ruse au amendat Telegram cu peste 100 de milioane de ruble (aproximativ 1,1 milioane de euro) de la începutul acestui an, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine pentru agenția de știri Interfax. Sancțiunile au fost impuse în principal pentru neeliminarea conținutului interzis în Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 27 iulie că oficialii au discutat despre restabilirea operațiunilor complete ale Telegram, dar a susținut că reprezentanții companiei au dat dovadă de puțină inițiativă.

Cine este Pavel Durov?

Miliardarul de origine rusă Durov, care locuiește în prezent în Dubai, a creat aplicația de mesagerie Telegram împreună cu fratele său, Nikolai, și a lansat-o în 2013. Platforma numără în prezent peste un miliard de utilizatori.

Anterior, Durov a fondat VKontakte, cea mai importantă rețea socială din Rusia.

Magnatul din domeniul tehnologiei a părăsit Rusia în 2014 după ce s-a opus cererilor de a preda datele utilizatorilor și locuiește în prezent în Dubai. Acesta a intrat în conflict în repetate rânduri cu guvernele care doreau un acces mai larg la platformă.

Durov a promovat Telegram ca un apărător al vieții private și al libertății de exprimare, în timp ce criticii susțin că moderarea slabă a permis înflorirea propagandei, a dezinformării și a activităților criminale.