În ultimele 24 de ore NU au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Cetățenii continuă să raporteze cazuri care au avut loc anterior

În ultimele 24 de ore Poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP). Cu toate acestea, un alt caz de escrocherie comis anterior a fost raportat de victimă abia acum, în care prejudiciul se ridică la 200 de mii de lei.

Cazul a fost înregistrat la Inspectoratul de Poliție Rîșcani din Chișinău.

„Victima, o femeie de 60 de ani, din raionul Căușeni, a fost contactată telefonic la data de 23 iulie de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate. Sub pretextul existenței unor credite contractate fraudulos pe numele acesteia și a necesității achitării urgente a acestora, escrocii au convins-o să le transfere suma de 200 de mii de lei”, .

Banii proveneau atât dintr-un credit contractat de victimă, cât și din economiile sale.

Totodată, în aceeași perioadă, au fost dejucate 118 tentative de escrocherie, fără ca infractorii să provoace prejudicii, datorită reacției prompte a cetățenilor.

Poliția reiterează: