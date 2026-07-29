Vornicu și Chironda, discuții electorale la Primăria Stăuceni? Candidatul PAS la alegerile locale: „Noi nu am vorbit despre politică”

Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile pentru funcția de primar al capitalei din 2027, Alexandru Vornicu, și Victor Chironda au avut recent o întrevedere în care au discutat despre „soluțiile la problemele” din Chișinău. Discuțiile au avut loc în incinta Primăriei Stăuceni, pe care Vornicu o conduce. Contactat de ZdG, acesta a declarat că dialogul a avut loc la ora 19:00, după finalizarea zilei de muncă, și că nu a avut un caracter politic.

Atât Vornicu, cât și Chironda au postat fotografii de la întrunire. Din imagini se vede că aceștia se află într-o sală a Primăriei Stăuceni.

Sursa: Vornicu Alexandru/ Facebook Sursa: Vornicu Alexandru/ Facebook

Vornicu a confirmat acest fapt și a precizat că sala nu a fost închiriată pentru discuții. Acesta a motivat alegerea locației prin faptul că discuțiile au vizat nu doar Chișinăul, dar și Stăuceniul.

„În această instituție publică noi nu am vorbit despre politică, dar am discutat despre soluții de urbanism, și nu doar pentru Chișinău, dar și pentru Stăuceni. Încercăm să generăm mai multe soluții pentru mai multe probleme. Administrația locală este dispusă să aibă consultări cu toți cetățenii. Evident, nu în orele de muncă. Și nu vedem o problemă în acest sens. Dacă nu se discută problemele comunităților în sediul Primăriei atunci unde ar trebui să se discute?”, a declarat Vornicu pentru Ziarul de Gardă.

Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist și se află la al doilea mandat de primar al orașului Stăuceni.

Pe 15 iunie, Partidul Acțiune și Solidaritate și-a exprimat susținerea unanimă pentru candidatura lui Vornicu la funcția de primar general al municipiului Chișinău, la alegerile locale din 2027.

Câteva zile mai târziu, Victor Chironda, fost viceprimar al capitalei și ex-consilier municipal, a anunțat că „evaluează posibilitatea” de a se alătura echipei lui Alexandru Vornicu la scrutinul din 2027. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Chironda a afirmat că această opțiune îi „pare mai rațională și cu valoare adăugată mai mare pentru oraș”, decât dacă ar candida independent.