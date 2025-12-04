Rusia reeducă copiii ucraineni capturați nu doar în propriile tabere și centre, ci a apelat și la ajutorul noului său prieten și partener, Coreea de Nord, a declarat în fața unei comisii a Senatului SUA, Kateryna Rashevskaya, expertă în cadrul Centrului Regional pentru Drepturile Omului.

Kievul consideră că răpirea copiilor ucraineni este unul dintre motivele pentru care Rusia nu poate fi absolvită de responsabilitatea pentru aceste crime, așa cum este prevăzut în planul de pace elaborat de trimisul special Steve Witkoff și a declarațiilor consilierului lui Putin, Kirill Dmitriev, scrie The Moscow Times.

Potrivit Centrului Regional pentru Drepturile Omului, în Rusia funcționează 165 de tabere de reeducare pentru copiii ucraineni, unde aceștia sunt supuși militarizării și rusificării. Taberele sunt situate în Rusia, pe teritoriile ocupate din Ucraina, Belarus și Coreea de Nord.

„De exemplu, Misha, în vârstă de 12 ani, din regiunea Donețk, și Liza, în vârstă de 16 ani, din Simferopol, au fost trimiși în tabăra Songdowon din Coreea de Nord”, a declarat Rashevskaya, care a precizat că acolo, copiii au fost învățați să „distrugă militariștii japonezi” și au fost prezentați veteranilor coreeni care, în 1968, au atacat USS Pueblo, ucigând și rănind nouă soldați americani.

„Rusia este angajată în rusificarea forțată a copiilor ucraineni, iar cei care se opun sunt etichetați drept extremiști, teroriști și purtători ai unei ideologii distructive”, a declarat Rașevskaia. Conform datelor expertei, numai în regiunea ocupată Luhansk, în 2024, 87 de astfel de copii au fost plasați în așa-numitele centre de „reabilitare socială”, iar 76 în instituții psihiatrice pentru tratament forțat.

În septembrie, Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale a numit astfel de acțiuni asimilare forțată și a recomandat asigurarea accesului la educație în limba ucraineană. Comitetul a remarcat, de asemenea, ștergerea sistematică a istoriei, culturii și limbii ucrainene în teritoriile aflate sub „controlul efectiv” al Rusiei, scrie The Moscow Times.

În august 2025, o bază de date cu orfani ucraineni destinati adopției a apărut pe site-ul Ministerului Educației și Științei din regiunea ocupată Lugansk. Șeful organizației „Salvați Ucraina”, Nikolai Kuleba, a declarat că acest lucru „nu este diferit de un catalog de sclavi”.

În total, portalul conține date despre 294 de copii cu vârsta sub 17 ani. Acolo sunt prezente numele, fotografiile și descrierile caracterului și hobby-urilor lor. Copiii pot fi filtrați după sex, vârstă, culoarea ochilor și a părului, precum și după prezența fraților și surorilor.

„Sociabil, prietenos cu adulții. Prietenos cu copiii. Îi place sportul, desenul. Răspunde la comentarii. Capacitatea de muncă este normală. Abilitățile de autoservire se formează în funcție de vârstă. Dezvoltat fizic. Îndeplinește cu bunăvoință sarcini de muncă și publice”, spune descrierea unuia dintre adolescenți.

Kuleba a menționat că majoritatea copiilor prezentați s-au născut înainte de ocuparea regiunii Luhansk și aveau cetățenie ucraineană, iar părinții unora dintre ei au fost uciși de autoritățile ruse.

„Modul în care îi descriu pe copiii noștri nu este diferit de un catalog de sclavi. Acesta este un adevărat trafic de copii în secolul XXI, pe care lumea trebuie să-l oprească imediat”, a declarat șeful organizației „Salvați Ucraina”.

O practică similară de transferare a copiilor ucraineni către regiunea Lugansk a existat și înainte. În 2021, site-ul web al Ministerului Muncii al autoproclamatei republici a publicat, de asemenea, informații detaliate despre minorii în vederea adopției lor.