Autoritățile ruse din Lugansk au creat un „catalog online” de copii ucraineni spre adopție. Un copil poate fi selectat după culoarea ochilor, culoarea părului și caracterul său

O bază de date cu orfani destinati adopției a apărut pe site-ul Ministerului Educației și Științei din regiunea ocupată Lugansk. Șeful organizației „Salvați Ucraina”, Nikolai Kuleba, a declarat că acest lucru „nu este diferit de un catalog de sclavi”, scrie NovayaGazeta Europa.

În total, portalul conține date despre 294 de copii cu vârsta sub 17 ani. Acolo sunt prezente numele, fotografiile și descrierile caracterului și hobby-urilor lor. Copiii pot fi filtrați după sex, vârstă, culoarea ochilor și a părului, precum și după prezența fraților și surorilor.

Sursa: NovayaGazeta Europa

„Sociabil, prietenos cu adulții. Prietenos cu copiii. Îi place sportul, desenul. Răspunde la comentarii. Capacitatea de muncă este normală. Abilitățile de autoservire se formează în funcție de vârstă. Dezvoltat fizic. Îndeplinește cu bunăvoință sarcini de muncă și publice”, spune descrierea unuia dintre adolescenți.

Kuleba a menționat că majoritatea copiilor prezentați s-au născut înainte de ocuparea regiunii Luhansk și aveau cetățenie ucraineană, iar părinții unora dintre ei au fost uciși de autoritățile ruse.

„Modul în care îi descriu pe copiii noștri nu este diferit de un catalog de sclavi. Acesta este un adevărat trafic de copii în secolul XXI, pe care lumea trebuie să-l oprească imediat”, a declarat șeful organizației „Salvați Ucraina”.

O practică similară de transferare a copiilor ucraineni către regiunea Lugansk a existat și înainte. În 2021, site-ul web al Ministerului Muncii al autoproclamatei republici a publicat, de asemenea, informații detaliate despre minorii în vederea adopției lor, scrie sursa citată.