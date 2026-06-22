Rusia e îngrijorată că are prea mulți absolvenți cu studii superioare: „Acest lucru nu este bun”

Rusia are un surplus de persoane cu studii superioare, iar dorința puternică a elevilor de liceu de a se înscrie la universități este în contradicție cu nevoile pieței muncii, a declarat Valeri Falkov, ministrul rus al Educației și Științei, citat de The Moscow Times.

În opinia sa, situația actuală reprezintă o problemă pentru economia țării. „Cererea de învățământ superior, construită de-a lungul deceniilor, atrage aproape orice absolvent de liceu… Acest lucru nu este bun, nu este corect… Nu este nevoie de învățământ superior universal”, a declarat ministrul la un forum dedicat pieței muncii din Rusia.

El a punctat totuși că țara trece prin ceea ce el a numit o „reechilibrare” între învățământul secundar, profesional și superior.

The Moscow Times notează că declarația ministrului vine în contextul unei campanii guvernamentale de reorientare a elevilor către învățământul profesional secundar. După declanșarea invaziei în Ucraina și lansarea campaniilor de recrutare pentru forțele armate, Rusia s-a confruntat cu o lipsă severă de forță de muncă, iar președintele Vladimir Putin a cerut ca fabricile să fie ajutate cu tineri specialiști.

În urma acestui fapt, școlile au început să refuze unui număr semnificativ de elevi de clasa a IX-a posibilitatea de a avansa în clasa a X-a, oferindu-le în schimb posibilitatea de a alege între școli și colegii profesionale.

Un nivel record de elevi ruși s-au înscris în învățământul profesional secundar

Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, a adoptat un proiect de lege care permite admiterea în școlile tehnice cu două examene – limba rusă și matematică – în timp ce pentru a continua la treapta superioară a liceului este nevoie de patru examene.

În plus, guvernul a eliminat aproape 50.000 de locuri cu taxă la universități, la programe precum economie, management, administrație publică și drept.

Conform unui studiu realizat de Școala de Economie Superioară de la Moscova, în 2024 aproximativ 4,4 milioane de studenți erau înscriși în universități rusești, comparativ cu 3,9 milioane în colegii și școli tehnice. Dintre cei înscriși în universități, 41% erau absolvenți de liceu, 34% se aflau deja pe piața muncii, iar alți 19% proveneau din învățământul profesional secundar. Per total, 54% dintre tinerii ruși au absolvit studii superioare.

Ministerul Educației de la Moscova afirmă că, în urma măsurilor luate de autorități, numărul elevilor care intră în sistemul de învățământ profesional secundar a început să crească. În timp ce procentul era de 43% în 2020, 63% dintre absolvenții de clasa a IX-a au ales colegii și școli tehnice anul trecut, un nivel record.