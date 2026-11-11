Rusia a anunțat că va prelua întregul teritoriu din Ucraina pe care îl consideră rusesc și nu va ceda nici măcar un centimetru

Negociatorul rus Vladimir Medinski a transmis joi, 11 noiembrie, un mesaj ferm în urma discuțiilor de la Abu Dhabi, declarând că „fiecare centimetru de pământ rusesc va fi recuperat, într-un fel sau altul”, transmite G4Media.

El a adăugat că ziarele europene pot „continua să trăiască într-o lume a iluziilor”.

Medinski nu a precizat la ce teritorii se referea în declarațiile citate.

Negocierile trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite au fost reluate miercuri la Abu Dhabi, pentru a doua zi consecutiv, în timp ce cele două armate au continuat atacurile reciproce pe parcursul nopții.

Schimbul de prizonieri dintre Rusia și Ucraina ar putea depăși 1.000 de persoane de fiecare parte

Schimbul de prizonieri la scară largă pregătit de Rusia și Ucraina ar putea fi cel mai amplu de la începutul războiului, relatează agenția rusă de presă TASS.

Agenția îl citează pe generalul rus Alexander Zorin, potrivit căruia schimbul ar putea avea loc în următoarele două-trei săptămâni.

Potrivit TASS, operațiunea ar putea implica peste 1.000 de persoane de fiecare parte.

Emisarii americani se vor întâlni joi cu Putin la Moscova, anunță Kushner

Jared Kushner a declarat că el și Steve Witkoff vor pleca joi la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

Cei doi emisari americani intenționează să „treacă în revistă ceea ce s-a discutat astăzi și să încerce să înregistreze mai multe progrese în privința unor chestiuni”, a afirmat Kushner în cadrul conferinței de presă de la Abu Dhabi.

El a spus că Washingtonul vede „unele perspective și oportunități” în continuarea discuțiilor.

Ulterior, Kushner și Witkoff vor merge la Dublin, unde se vor întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a „explora mai în detaliu unele dintre ideile pe care le-am formulat astăzi aici”.

Întrebat dacă există planuri pentru o întâlnire directă între Putin și Zelenski, Kushner a răspuns că Moscova dorește să vadă „mai multe progrese” înainte ca aceasta să aibă loc.

„Este evident că nu există prea multă încredere sau simpatie între cei doi lideri”, a adăugat emisarul american.

Negociator ucrainean: Există un „impuls pozitiv” pentru găsirea unei soluții până la sfârșitul anului

Reprezentanții echipelor ucraineană și americană susțin o conferință de presă la Abu Dhabi, după încheierea discuțiilor de pace.

Un negociator ucrainean a declarat că există un „impuls pozitiv” în direcția identificării unei soluții până la sfârșitul acestui an.

Negociatorul-șef al Kievului, Rustem Umerov, le-a mulțumit reprezentanților Statelor Unite și a afirmat că în cadrul întâlnirilor desfășurate în cursul acestui an a fost depusă o muncă importantă.

Umerov a mai spus că s-au înregistrat „progrese uriașe” în privința aspectelor legate de securitate și prosperitate, care vor continua să fie discutate.

Kushner: Discuțiile de la Abu Dhabi au fost „dure, dar productive” / Problemele teritoriale rămân principalul obstacol

Trimisul special al SUA, Jared Kushner, a descris drept „dure, dar productive” cele două zile de negocieri de la Abu Dhabi, dar a avertizat că disputele teritoriale rămân cel mai dificil subiect de rezolvat, notează Sky News.

În cadrul unei conferințe de presă, Kushner a precizat că discuțiile au vizat inclusiv garanțiile de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului și mecanismele de monitorizare a unui eventual acord de încetare a focului.

„Problemele teritoriale vor fi cele mai dificile”, a declarat trimisul american, care a descris totuși ultima rundă de negocieri drept un „pas pozitiv” către pace, în pofida lipsei de „încredere” dintre cele două părți.

Kushner a afirmat că el și Steve Witkoff nu erau siguri că vor reuși să aducă Rusia și Ucraina la aceeași masă într-un format trilateral. „A fost un drum lung până când am reușit să-i aducem pe toți înapoi la masa negocierilor”, a spus acesta.

El a adăugat că obiectivul este ca viitoarele discuții să se desfășoare într-un „format multilateral”, la care să participe și negociatorii europeni.

Potrivit lui Kushner, echipele americană și ucraineană au purtat discuții constructive cu reprezentanții Uniunii Europene și NATO în marja negocierilor de la Abu Dhabi.

Negociatorul rus anunță încheierea celei de-a doua zile de discuții de pace de la Abu Dhabi

A doua zi a negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite la Abu Dhabi, s-a încheiat, a anunțat negociatorul-șef al Moscovei, Vladimir Medinski.

Consilierul prezidențial al lui Vladimir Putin a declarat că cele două părți au ajuns la un acord în privința unor aspecte, în timp ce asupra altora nu au reușit să ajungă la o înțelegere. Discuțiile vor continua, a precizat acesta.

Medinski a anunțat totodată că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui schimb de prizonieri de amploare.

Negociatorul rus a mai afirmat că delegația Moscovei nu a avut niciun contact cu reprezentanții Uniunii Europene, adăugând că statutul partenerilor europeni ai Ucrainei prezenți la Abu Dhabi este „neclar”.

El a acuzat Europa că este „complice la o înșelăciune colectivă” a poporului ucrainean și a susținut că europenii vor putea lua parte la negocieri doar atunci când „li se va trezi conștiința”.

Până în acest moment, partea ucraineană nu a transmis o reacție la încheierea discuțiilor.

Kremlinul afirmă că Putin este informat constant despre negocierile de pace de la Abu Dhabi

Vladimir Putin este informat în permanență de delegația rusă cu privire la evoluția negocierilor de pace desfășurate la Abu Dhabi, a anunțat Kremlinul.

Delegația Rusiei este condusă de Vladimir Medinski, consilier prezidențial și apropiat de lungă durată al liderului de la Kremlin. Acesta și-a exprimat miercuri speranța că întâlnirea va contribui la avansarea eforturilor de pace, „în interesul poporului rus și al poporului ucrainean”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, în schimb, că reprezentanții ruși aflați la Abu Dhabi nu au luat legătura cu delegațiile europene prezente acolo și că nu sunt prevăzute astfel de discuții.

Discuțiile, mediate de Washington, au loc în paralel cu întâlniri între delegația ucraineană și reprezentanții aliaților europeni, printre care Regatul Unit, Franța, Germania, NATO și Comisia Europeană.

Unul dintre principalele subiecte de pe agenda negocierilor este cadrul de securitate pentru Ucraina și Europa după încheierea războiului. Întâlnirile de la Abu Dhabi reprezintă prima ocazie din ultimele nouă luni în care reprezentanți ai Kievului, Moscovei și Washingtonului discută direct la aceeași masă. Cu toate acestea, perspectivele unui progres semnificativ rămân incerte, în condițiile în care luptele continuă pe front.

Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a confirmat începerea celei de-a doua zile de negocieri. Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a precizat că discuțiile cu partea rusă, mediate de Statele Unite, vor fi urmate de întâlniri cu aliații europeni ai Kievului.

Atacuri asupra infrastructurii energetice din Ucraina și a porturilor rusești

În timp ce delegațiile se află la masa negocierilor, atacurile aeriene au continuat de ambele părți. Un bombardament rusesc desfășurat în cursul nopții a provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică în anumite zone din Kryvyi Rih, un important centru industrial din centrul Ucrainei.

Premierul ucrainean Sergii Koretskyi a declarat că forțele ruse au lovit șase substații electrice importante din patru regiuni centrale ale țării, precum și infrastructura feroviară din estul și centrul Ucrainei.

În Harkov, în nord-estul țării, o persoană a fost rănită, iar un incendiu izbucnit într-un garaj a distrus zeci de autoturisme. Alte șase persoane au fost rănite în Zaporijia, în sud-est, potrivit autorităților și serviciilor de urgență.

Ministerul rus al Apărării a susținut, la rândul său, că forțele sale au lovit o navă de marfă în Marea Neagră, la sud-vest de Odesa, despre care afirmă că transporta arme și echipamente militare destinate armatei ucrainene.

Ucraina a lansat, de asemenea, un val de atacuri cu drone asupra teritoriului rus. Ministerul rus al Apărării a anunțat că a interceptat și distrus peste 600 de drone ucrainene în 23 de regiuni și în peninsula Crimeea, ocupată de Rusia.

Printre zonele vizate s-au numărat nord-vestul Rusiei, unde se află infrastructuri importante pentru exporturile de petrol din Marea Baltică, precum și o rafinărie majoră. Un atac a provocat un incendiu în zona portuară Ust-Luga, din regiunea Leningrad, și a rănit trei persoane.

Presa rusă a relatat, de asemenea, despre moartea a două persoane în regiunea Smolensk, aflată la granița cu Belarus.

Zelenski: Rusia susține în mod fals că a ocupat teritorii din Donbas

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit noi detalii despre discuțiile de la Abu Dhabi, afirmând că reprezentanții ruși au susținut în timpul negocierilor că Moscova controlează deja jumătate din teritoriile din Donbas care se află încă sub control ucrainean.

Zelenski a relatat că a primit informații despre acest schimb de replici de la echipa ucraineană de negociere, în urma celei de-a doua informări privind discuțiile.

„Mi-au spus că rușii consideră și afirmă că au ocupat deja jumătate din Donbas, care rămâne sub controlul nostru. Echipa noastră le-a răspuns: „Nu înțelegem cum puteți spune așa ceva. Avem înregistrări video, imagini și alte dovezi care demonstrează că aceste zone se află sub controlul nostru””, a declarat liderul de la Kiev.

Rusia controlează o mare parte din regiunea Donbas, însă a cerut în repetate rânduri ca întreaga regiune să îi fie cedată în cadrul unui eventual acord de pace. Ucraina a respins această condiție.

Zelenski a descris poziția Moscovei drept o problemă majoră și a afirmat că președintele rus Vladimir Putin „trăiește într-o realitate diferită”.

Liderul ucrainean a ironizat afirmațiile Moscovei, spunând că Putin ar putea pretinde la fel de bine că Rusia controlează în întregime Ucraina, deși acest lucru nu corespunde realității. Zelenski a adăugat că reprezentanții americani au confirmat versiunea prezentată de delegația ucraineană în privința situației de pe teren.

Disputa privind controlul teritoriilor din Donbas rămâne unul dintre principalele obstacole în calea unui acord, în condițiile în care Moscova insistă asupra unor concesii teritoriale pe care Kievul le consideră inacceptabile.