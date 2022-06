Rudele încearcă să salveze luptătorii din regimentul Azov, ținuți într-o colonie din RPD, să le transmită haine și mâncare

Peste două mii și jumătate de prizonieri ai armatei ucrainene din Azovstal se află pe teritoriul controlat de gruparea RPD. Luptătorii sunt ținuți în celule, în condiții proaste, despre aceasta relatează soțiile acestora și care nu renunță la încercarea de a-i ajuta. La ce sunt capabile femeile din Asociația soțiilor și mamelor, cum comunică cu combatanții și la ce speră au povestit pentru Donbass News.

Dana Labinskaya, mama unui luptător din Regimentul Azov, întotdeauna răspunde la apeluri, în special la cele necunoscute, pentru că poate fi de la fiul ei. Svyatoslav, în vârstă de 26 de ani, se află acum într-una din coloniile din RPD. Pe 18 mai a părăsit oficial teritoriul uzinei Azovstal împreună cu restul combatanților. Din acel moment, Dana n-a știut nimic despre fiul ei. Și iată că acum două săptămâni, pe 25 mai, Svyatoslav a sunat-o.

A fost ultima dată când Dana și-a auzit fiul. Conversația a fost scurtă, de pe un număr necunoscut. Rudele încearcă prin orice mijloace să obțină cel puțin câteva informații despre copiii, soții, frații și surorile lor. În urmă cu o săptămână, în rețelele sociale din așa-numita RPD, Dana a găsit imagini video și o fotografie cu fiul ei.

Conversațiile sunt seci și scurte, legătura este slabă. Apărătorii de la Azovstal au sunat în perioada 23 mai – 25 mai, a menționat Dana. Mama luptătorului crede că anume în această perioadă angajații Crucii Roșii au vizitat colonia.

„Sunt, am ieșit, am mâncat, mă dor picioarele, vreau să merg acasă, asta este. Conversația s-a încheiat aici. Au fost din cei care nu au deslușit totul. A fost și așa că un tânăr a spus: „Sunt bine”, ceea ce înseamnă „sunt în viață”, ceea ce la ei se consideră că este normal. Și a numit și numele unui combatant, de exemplu, a spus că totul este în regulă și cu el”, a spus Dana într-un interviu acordat pentru ND.