Cine sunt cei doi deputați PAS care nu au votat Guvernul Tofan și de ce au lipsit de la ședință

53 dintre cei 55 de deputați de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au susținut prin vot Guvernul Tofan, în cadrul ședinței Parlamentului din 21 iulie. Cei doi deputați care nu au votat sunt Alexandr Trubca si Vasile Grădinaru.

Adriana Vlas, purtătoarea de cuvânt a PAS-ului, a precizat pentru ZdG că Alexandr Trubca nu a putut vota pentru că și-a depus anterior mandatul de deputat, iar Vasile Grădinaru a depus cerere de absență din motive personale.

Deputatul PAS Alexandr Trubca a anunțat vineri, 10 iulie, că a depus cererea de renunțare la mandatul de parlamentar. Anunțul a fost făcut în contextul informațiilor privind investițiile sale „de milioane” în imobiliare. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Trubca a afirmat că, „în condițiile în care subiectul activității mele economice afectează imaginea și credibilitatea întregii echipe, nu pot acționa altfel”.

Anterior, pe 8 iulie, Alexandr Trubca a susținut o conferință de presă în care a încercat să justifice „investițiile sale de milioane” într-un proiect imobiliar și sursele de finanțare ale acestuia, înainte ca postul de televiziune TV8 să publice o investigație despre afacerile sale. Acesta a respins acuzațiile de conflict de interese și a prezentat documente despre care a spus că demonstrează legalitatea acțiunilor sale. Totodată, Trubca a confirmat că partenerul său de afaceri a făcut donații către PAS.

Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, și-a prezentat echipa și programul de guvernare pe 21 iulie. După circa 9 ore de discursuri, luări de cuvânt, întrebări și răspunsuri, Parlamentul a susținut, cu 53 de voturi, noul Guvern. 21 de deputați au votat împotrivă, alți 21 nu au votat.