Sondaj: În ce domenii se resimte cel mai mult sprijinul Uniunii Europene în Republica Moldova

Infrastructura, sistemul medical și educația sunt domeniile în care cetățenii Republicii Moldova percep cel mai mult sprijin financiar din partea Uniunii Europene (UE). Potrivit sondajului anual realizat de EU Neghbours East, majoritatea moldovenilor consideră că UE este un partener financiar important pentru dezvoltarea țării.

Sondajul, realizat în perioada ianuarie-februarie 2026 pe un eșantion reprezentativ de 1.027 de persoane din Republica Moldova, arată că 89% dintre respondenți consideră că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt bune – cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimul deceniu.

Infrastructura – domeniul în care este cel mai vizibil sprijinul UE

Întrebați în ce domenii oferă Uniunea Europeană sprijin financiar Republicii Moldova, cei mai mulți respondenți au indicat infrastructura (drumuri, rețele de apă și canalizare și alte proiecte de dezvoltare locală) – 61%.

Pe următoarele poziții s-au clasat:

sistemul de sănătate – 45%;

– 45%; educația și învățarea pe tot parcursul vieții – 34%;

– 34%; agricultura și dezvoltarea rurală – 31%;

– 31%; dezvoltarea economică și comerțul – 29%;

– 29%; sectorul energetic și electricitatea – 29%;

– 29%; sprijinul pentru tineri – 27%

Datele arată că percepția cetățenilor asupra ajutorului european este legată în special de domenii care au un impact direct asupra vieții de zi cu zi – infrastructură, sănătate, educație și energie.

Corupția și reforma justiției, printre domeniile unde sprijinul UE este mai puțin perceput

La capitolul reforme instituționale, procentele sunt mai mici. Astfel, 21% dintre respondenți au menționat sprijinul UE pentru combaterea corupției și consolidarea aplicării legii, iar 19% au indicat reforma sistemului judiciar.

Sprijinul european pentru administrația publică și reformele instituționale a fost perceput de 11% dintre respondenți, iar respectarea statului de drept și reformele democratice – de 8%.

UE, percepută drept principal partener financiar

Potrivit aceluiași sondaj, 90% dintre respondenți consideră că Uniunea Europeană oferă un nivel ridicat sau moderat de sprijin financiar Republicii Moldova, iar 77% consideră UE cel mai mare contribuabil financiar extern al țării.

Totodată, imaginea Uniunii Europene rămâne una pozitivă: 57% dintre participanții la sondaj au o percepție favorabilă despre UE, iar 58% susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Domenii unde cetățenii ar vrea mai mult sprijin european

Deși infrastructura este percepută ca principal domeniu al sprijinului european, atunci când sunt întrebați unde ar dori mai mult ajutor din partea UE, respondenții indică în primul rând:

agricultura – 38%;

– 38%; sănătatea – 33%;

– 33%; infrastructura – 32%.

Sondajul EU NEIGHBOURS east este realizat anual în statele Parteneriatului Estic din 2016 și analizează percepțiile populației privind Uniunea Europeană, sprijinul oferit și relațiile dintre UE și țările partenere.

Sondajul integral, Republic of Moldova – Annual Survey 2026, realizată de EU NEIGHBOURS east, poate fi consultat AICI.