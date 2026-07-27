Reformele și următoarele etape ale negocierilor de aderare la UE, discutate la Chișinău

Menținerea ritmului reformelor, implementarea Planului de creștere pentru Republica Moldova și următorii pași în procesul de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate de oficialii moldoveni și europeni în cadrul vizitei la Chișinău a directorului general pentru Extindere și Vecinătate Estică al Comisiei Europene (DG ENEST), Gert Jan Koopman.

Oficialul european a avut, pe 24 iulie 2026, întrevederi cu viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, cu prim-ministrul Vasile Tofan, dar și cu reprezentanții Asociației Businessului European (EBA Moldova).

Comisia Europeană: reformele trebuie accelerate

În cadrul discuțiilor cu Cristina Gherasimov, oficialii au vorbit despre continuarea reformelor și pregătirea etapelor următoare ale negocierilor de aderare, după reluarea activității instituțiilor europene în urma vacanței de vară.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a mulțumit echipei DG ENEST pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și pentru expertiza oferită în procesul de integrare europeană.

„Am mulțumit echipei DG ENEST pentru o excelentă colaborare în prima jumătate a acestui an, pentru expertiza oferită, pentru că sunt alături de noi și ne ghidează în pașii pe care-i facem în parcursul european”, a declarat Cristina Gherasimov.

La rândul său, Gert Jan Koopman a transmis că se află la Chișinău „într-un moment-cheie pentru parcursul european al Republicii Moldova” și a subliniat importanța menținerii ritmului reformelor, a stimulării creșterii economice prin Planul de creștere al UE și a continuării procesului de aderare.

Good to be in Chișinău at a key moment for 🇲🇩's EU path.



I extended my best wishes to PM @Vasile_Tofan and, with President @sandumaiamd & the new government, discussed the importance of sustaining reforms, boosting growth through the 🇪🇺 Growth Plan & the next steps in accession. pic.twitter.com/rRuiVEV0ZC — Gert Jan Koopman (@GertJanEU) July 24, 2026

Moldova a realizat 46 din 48 de acțiuni prevăzute în Agenda de reforme

În cadrul întrevederii cu premierul Vasile Tofan, discuțiile s-au concentrat pe prioritățile economice ale noului Guvern, implementarea Planului de creștere pentru Republica Moldova și agenda de reforme necesară pentru avansarea negocierilor cu Uniunea Europeană.

Potrivit Guvernului, Republica Moldova a îndeplinit 18 dintre cele 20 de angajamente stabilite pentru primul semestru al anului 2026. Dacă evaluarea Comisiei Europene va fi pozitivă, țara urmează să primească în luna septembrie o nouă tranșă de 157 de milioane de euro prin Planul de creștere.

În total, până în prezent, Republica Moldova a realizat 46 dintre cele 48 de acțiuni incluse în Agenda de reforme 2025–2027, atingând un nivel de implementare de 95%, potrivit autorităților.

Guvernul susține că acesta este cel mai înalt nivel de implementare dintre statele beneficiare ale Mecanismului de reformă și creștere al Uniunii Europene.

Urmează o etapă complexă a reformelor

Oficialii au remarcat că următoarea etapă a implementării Agendei de reforme va fi una mai dificilă, în condițiile în care pentru a doua jumătate a anului 2026 sunt planificate 40 de măsuri noi.

În acest context, autoritățile de la Chișinău și reprezentanții Comisiei Europene au reafirmat necesitatea menținerii ritmului reformelor și valorificării sprijinului european pentru modernizarea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai.

Mediul de afaceri cere accelerarea integrării economice

În cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Asociației Businessului European (EBA Moldova), Gert Jan Koopman și reprezentanții Delegației UE au discutat despre prioritățile mediului de afaceri pentru dezvoltarea economică și consolidarea climatului investițional.

Membrii EBA Moldova au prezentat recomandări pentru noul Guvern privind stimularea creșterii economice, armonizarea legislației cu standardele europene și îmbunătățirea mediului de afaceri.

Oficialul european a subliniat că o economie puternică reprezintă un pilon fundamental al integrării europene a Republicii Moldova și că succesul Planului UE de creștere și al Agendei de reforme depinde de cooperarea dintre autorități și comunitatea de afaceri.

Vizita lui Gert Jan Koopman la Chișinău are loc într-o perioadă în care Republica Moldova pregătește următoarele etape ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Republica Moldova a deschis primul cluster de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană – „Valori fundamentale” – la 15 iunie 2026, în cadrul Conferinței Interguvernamentale UE–Republica Moldova de la Luxemburg. Pe 14 iulie 2026, a fost deschis cel de-al doilea cluster, Clusterul 6 – „Relații externe”, în cadrul celei de-a treia Conferințe Interguvernamentale UE–Republica Moldova, desfășurate la Bruxelles.