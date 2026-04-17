Reuters: SUA amână livrările de arme către Europa din cauza războiului din Orientul Mijlociu și a epuizării stocurilor proprii

Statele Unite și-au informat partenerii europeni că livrările unor arme, în baza unor contracte semnate anterior, vor fi probabil întârziate, deoarece războiul din Orientul Mijlociu epuizează stocurile americane, relatează Reuters, citând mai multe surse.

Potrivit acestora, întârzierile vor afecta inclusiv țările baltice și scandinave. Tipurile de arme vizate nu sunt deocamdată cunoscute. Reuters precizează că ar putea fi vorba despre diverse tipuri de muniție, inclusiv unele utilizabile atât în scopuri ofensive, cât și defensive.

Este vorba despre programul de Vânzări Militare Străine (FMS), prin care statele străine achiziționează armament american cu sprijin logistic și cu acordul guvernului SUA.

În perioada administrației Donald Trump, Casa Albă a exercitat presiuni asupra aliaților europeni din NATO pentru a cumpăra mai mult echipament militar american, inclusiv prin intermediul FMS, notează publicația. Cu toate acestea, astfel de livrări sunt frecvent întârziate, ceea ce provoacă nemulțumiri în Europa, unde tot mai multe state încep să caute alternative în industria de apărare europeană, scrie Reuters.

Anterior, The Guardian a scris că SUA și Iranul au purtat discuții indirecte pentru prelungirea armistițiului, iar o nouă rundă de negocieri directe va avea loc în zilele următoare, în Pakistan. Iranul a prezentat o propunere privind navigația liberă prin partea omană a Strâmtorii Ormuz, iar Israelul și Libanul sunt aproape de încheierea unui acord de încetare a focului.

Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe, a negat că SUA ar fi solicitat „oficial” prelungirea armistițiului, dar a adăugat că Washingtonul rămâne „foarte implicat în aceste negocieri”. Casa Albă a confirmat că o a doua rundă de negocieri va avea loc „foarte probabil” la Islamabad (Pakistan), adăugând că este „încrezătoare în ceea ce privește perspectivele unui acord”.

Declarațiile de la Casa Albă au venit în contextul în care oficialii pakistanezi au lansat o nouă rundă de operațiuni diplomatice, în efortul de a negocia sfârșitul conflictului. Șeful armatei pakistaneze a călătorit la Teheran pentru a continua eforturile de mediere, a scris The Guardian.