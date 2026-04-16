Trump afirmă că Libanul și Israelul au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de 10 zile

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Israelul și Libanul au convenit să inițieze un armistițiu de 10 zile, semnalând o pauză în conflictul dintre Israel și gruparea Hezbollah, susținută de Iran, care s-a desfășurat în paralel cu războiul cu Iranul, scrie Reuters.

Declarația lui Trump, publicată pe Truth Social, nu a precizat în ce zi va intra în vigoare armistițiul, dar un oficial american a afirmat că acesta va începe joi.

Pakistanul declarase anterior că pacea în Liban era esențială pentru negocierile pe care le media în vederea încetării războiului dintre Statele Unite și Iran.

Hassan Fadlallah, un înalt reprezentant al Hezbollahului, a declarat pentru Reuters că gruparea a fost informată de către ambasadorul Iranului în Liban că joi seara ar putea intra în vigoare un armistițiu de o săptămână.

Întrebat dacă Hezbollahul se va angaja să respecte armistițiul, Fadlallah a răspuns că totul depinde de angajamentul Israelului de a înceta toate formele de ostilități și a atribuit eforturilor diplomatice ale Iranului meritul pentru posibilul armistițiu.

Trump a declarat că a purtat discuții excelente atât cu președintele libanez Joseph Aoun, cât și cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.

O sursă din cadrul cabinetului israelian a afirmat pentru Reuters că cabinetul de securitate al lui Netanyahu s-a reunit pentru o discuție urgentă privind încetarea focului în Liban.

Războiul dintre SUA și Israel cu Iranul s-a extins în Liban pe 2 martie, când gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a deschis focul în sprijinul Teheranului, determinând o ofensivă israeliană în Liban la doar 15 luni de la ultimul conflict major.

Atacurile israeliene au ucis peste 2 100 de persoane în Liban de la 2 martie și au forțat peste 1,2 milioane să fugă, spun autoritățile libaneze. Atacurile Hezbollah au ucis doi civili israelieni, în timp ce 13 soldați israelieni au murit în Liban de la 2 martie, spune Israelul.

Un oficial israelian din domeniul securității a declarat că armata israeliană nu are în plan să-și retragă forțele din sudul Libanului în timpul vreunui armistițiu.

Trump, într-o altă postare pe rețelele de socializare, a spus că îi va invita pe Netanyahu și Aoun la Casa Albă pentru „discuții semnificative” între cele două țări, care se află într-o stare oficială de război încă de la înființarea Israelului în 1948.