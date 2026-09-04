Ucraina observă un interes tot mai mare al țărilor UE pentru negocierile privind activele înghețate ale Rusiei, afirmă un înalt oficial

Ucraina observă o dorință tot mai mare din partea aliaților europeni de a relua discuția privind utilizarea activelor rusești înghețate, a declarat pentru Reuters un înalt oficial guvernamental, în urma unei reuniuni informale a miniștrilor de externe ai UE, care a avut loc miercuri, 2 septembrie, și la care a participat și Kievul.

Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar urgent pentru acest an și pentru anul viitor și, pe măsură ce războiul cu Rusia se intensifică, oficialii afirmă că Kievul are nevoie de încă 27 de miliarde de euro pentru cheltuielile de apărare din 2026.

Conform Reuters, politicienii ucraineni au solicitat aliaților să dea dovadă de creativitate și rapiditate în abordarea acestei chestiuni.

Având în vedere că active ale băncii centrale ruse în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro sunt blocate în UE de la începutul războiului, Țările de Jos, Polonia, Spania și Suedia au propus redeschiderea dezbaterii privind posibila lor utilizare, la care unii aliați s-au opus de mult timp, invocând aspecte juridice.

Ucraina observă o disponibilitate tot mai mare în rândul partenerilor europeni de a relua discuțiile serioase și de a ajunge, în cele din urmă, la o decizie, a declarat oficialul ucrainean, care a solicitat să rămână anonim.

Oficialul a afirmat că unii aliați doresc să păstreze activele ca monedă de schimb pentru negocierile viitoare, dar Kievul consideră că acest lucru nu este necesar și dorește să aibă acces la fonduri chiar acum.

Ministrul Finanțelor, Serhii Marchenko, a declarat că guvernul ucrainean poartă discuții cu partenerii săi cu privire la schimbarea jurisdicției legale pentru o parte din activele rusești înghețate.

Cea mai mare parte a fondurilor este deținută la depozitarul Euroclear, cu sediul la Bruxelles. Belgia s-a opus propunerilor de utilizare a fondurilor din cauza potențialelor riscuri juridice în cazul unor represalii din partea Rusiei sau al unor litigii.

„Vrem să discutăm acest aspect. Planul creează noi condiții în care nu Belgia este responsabilă să facă față litigiilor judiciare cu Rusia, ci este vorba de o responsabilitate comună a celor 27 de state membre ale UE”, a declarat Marchenko pentru Euronews.

Belgia a afirmat miercuri că poziția sa rămâne neschimbată.

Deficitul bugetar al Ucrainei depășește 32 de miliarde de dolari în acest an, iar guvernul intenționează să îl acopere cu fonduri de la UE și de la alți parteneri. O sumă similară ar fi necesară pentru 2027, a spus Marchenko, adăugând că guvernul poartă în prezent discuții cu principalul său creditor, Fondul Monetar Internațional, cu privire la planurile bugetare pentru anul viitor.