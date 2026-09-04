Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, a declarat că a ținut legătura în mod regulat cu Evgheni Prigojin

Șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kirill Budanov, a declarat într-un interviu pentru The New York Times că, în perioada în care activa în cadrul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei, a comunicat în mod regulat cu omul de afaceri rus și fondatorul PMC Wagner, Evgheni Prigojin, scrie Meduza.

Potrivit lui Budanov, contactele sale cu Prigojin au încetat cu puțin timp înainte de rebeliunea PMC Wagner. Budanov nu a oferit alte detalii despre discuțiile purtate cu omul de afaceri.

Anterior, nu mai fusese comunicat oficial faptul că Budanov și Prigojin ar fi contactat.

În 2023, surse citate de The Washington Post relatau că Prigojin le-ar fi propus reprezentanților GUR o înțelegere: în schimbul retragerii trupelor ucrainene din zona Bahmut, acesta se oferea să transmită informații despre pozițiile trupelor ruse, pe care Ucraina le-ar fi putut folosi pentru a le ataca.

Omul de afaceri a comentat în mod ironic aceste informații: „Da, desigur, pot confirma această informație, oricum nu avem nimic de ascuns față de serviciile de informații străine: eu și Budanov ne aflăm până în prezent în Africa”.

Evgheni Prigojin a murit într-un accident aviatic în august 2023, la două luni după ce acesta a pornit într-un marș spre Moscova cu scopul răsturnării puterii, marș care nu a fost însă dus până la capăt.

Kirill Budanov conduce Oficiul Președintelui Ucrainei din ianuarie 2026. Anterior, timp de șase ani, a condus GUR. El a participat la negocierile privind încheierea războiului cu Rusia.