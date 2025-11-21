Reuters: SUA au amenințat Ucraina că ar putea întrerupe furnizarea de arme și schimbul de informații dacă nu semnează planul de pace propus de administrația Trump până pe 27 noiembrie

Ucraina se confruntă cu presiuni mai mari din partea Washingtonului pentru a accepta cadrul unui acord de pace cu Rusia, mediat de SUA, decât în ​​negocierile anterioare, inclusiv amenințări de a înceta furnizarea de informații și arme, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situația. Una dintre surse, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că SUA dorește ca Ucraina să semneze un acord-cadru până pe 27 noiembrie.

Textul integral al planului negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu în Ucraina a fost publicat joi, 20 noiembrie, de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat de publicațiile americane The Wall Street Journal și Axios. Planul în 28 de puncte prevede concesii teritoriale majore ale Kievului în fața Rusiei și alte măsuri identice cu cererile lui Putin. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a prezentat planul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev.

Administrația americană se așteaptă ca președintele ucrainean, Volodimir Zelenski să accepte planul de pace elaborat de Washington înainte de Ziua Recunoștinței, care va fi sărbătorită pe 27 noiembrie, au declarat oficiali ucraineni familiarizați cu negocierile pentru Financial Times (FT).

Sursele FT au spus că oficialii americani intenționează apoi să prezinte acordul de pace la Moscova pentru a finaliza procesul de soluționare a conflictului până la începutul lunii decembrie. Cu toate acestea, biroul președintelui ucrainean consideră că acest termen limită nu va fi respectat, deoarece planul american conține mai multe puncte care constituie „linii roșii” pentru Kiev.

Liderii europeni elaborează propriul plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează The Wall Street Journal (WSJ). Statele Unite au oferit Kievului o „ofertă proastă”, potrivit oficialilor europeni.

Planul european este o alternativă la cel american elaborat recent de Washington, care satisface efectiv cerințele formulate în mod repetat de Vladimir Putin. Europenii îndeamnă Ucraina să le susțină planul, care se așteaptă să fie mai favorabil acesteia, dar Kievul nu a fost încă de acord să se alăture, relatează WSJ. Europa speră să pregătească propria versiune a acordurilor de pace în câteva zile.