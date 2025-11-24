Care sunt principalele diferențe dintre planurile de pace întocmite de SUA și liderii europeni? Teritorii, alegeri și NATO

Planul de pace din 28 de puncte, pregătit de administrația Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, a fost criticat ca fiind foarte favorabil Rusiei. Între timp, planul alternativ al liderilor europeni ar fi în concordanță cu cerințele Ucrainei, scrie CNN.

Concesiile teritoriale

Planul SUA prevede că regiunile Luhansk, Donețk și Crimeea ocupată vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către Statele Unite. De asemenea, se precizează că Herson și Zaporijia vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact.

Proiectul european diferă, conform versiunii obținute de Reuters. Textul spune: „Ucraina se angajează să nu își recupereze teritoriul suveran ocupat prin mijloace militare. Negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact”.

NATO

Proiectul întocmit de SUA include o prevedere conform căreia NATO nu se va extinde în continuare și stipulează că Ucraina va fi de acord să nu adere la NATO.

Proiectul european elimină aceste prevederi, precizând că „aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO”, conform versiunii Reuters. Se menționează că în prezent nu există un consens, dar formularea lasă ușa deschisă.

Armata Ucrainei

Planul SUA menționează că Forțele Armate ale Ucrainei „vor fi limitate la 600 de mii de persoane”. Planul european sugerează că armata ucraineană este „plafonată la 800 de mii de oameni în timp de pace”. În ambele proiecte, armatei mult mai mari a Rusiei nu i se cere să reducă din numărul soldaților.

Viitoarele alegeri

Proiectul SUA solicită, de asemenea, ca Ucraina să organizeze alegeri în termen de 100 de zile de la un acord încheiat – lucru despre care analiștii spun că ar fi o fereastră impracticabil de scurtă pentru a permite campania electorală, scrie CNN.

Proiectul european spune doar că alegerile ar trebui să aibă loc „cât mai curând posibil” după semnarea unui acord.

Discuțiile de la Geneva

Statele Unite și Ucraina au declarat după discuțiile de duminică, 23 noiembrie, de la Geneva, că au elaborat un „cadru de pace revizuit”, după ce un plan anterior în 28 de puncte, aprobat de administrația Trump, a fost criticat de aliații Kievului ca fiind prea favorabil Moscovei.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat anterior că propunerile SUA pentru pace în Ucraina ar putea constitui baza unei rezoluții a conflictului.

„Am citit o declarație potrivit căreia, în urma discuțiilor de la Geneva, au fost aduse unele modificări textului pe care l-am văzut anterior. Vom aștepta. Se pare că dialogul continuă”, a spus Peskov.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul a declarat că discuțiile de la Geneva dintre negociatorii americani și ucraineni privind planul de pace din 28 de puncte propus de SUA, au fost foarte pozitive pentru statele europene. „Toate problemele legate de Europa, inclusiv cele legate de NATO, au fost eliminate din acest plan”, a declarat Wadephul, care a descris negocierile drept un „succes decisiv”, relatează DW.

„A fost clar de la început, așa cum am spus în repetate rânduri, că niciun acord nu trebuie încheiat peste capetele europenilor și ucrainenilor”, a adăugat ministrul german de Externe.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a sugerat că termenul limită de joi, stabilit de președintele Donald Trump pentru ca Ucraina să accepte propunerea de pace a Statelor Unite, este flexibil. „Termenul limită este pentru că vrem să finalizăm acest lucru cât mai curând posibil. Evident, știți, ne-ar plăcea să fie joi. Am progresat cu adevărat, așa că sunt foarte optimist că vom ajunge acolo într-un interval de timp foarte rezonabil, foarte curând”, a spus Rubio.

Casa Albă a declarat că delegația ucraineană le-a spus că „reflectă interesele naționale” și „răspunde cerințelor strategice fundamentale”, deși Kievul nu a emis o declarație proprie.