Zelenski: Ne aflăm acum într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității sale, fie riscul de a pierde un partener cheie

„Ne aflăm acum într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității sale, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie cele 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea, cea mai grea de până acum, și riscuri suplimentare. O viață fără libertate, demnitate și dreptate, și fără încredere în cineva care a atacat deja de două ori”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Ei așteaptă un răspuns de la noi, dar l-am dat pe 20 mai 2019, când am promis că voi apăra suveranitatea și independența Ucrainei. Suntem făcuți din oțel, desigur, dar chiar și cel mai rezistent metal poate ceda în cele din urmă. Interesele ucrainene trebuie luate în considerare. Vom lucra calm cu America și cu toți partenerii noștri. Voi convinge și voi oferi alternative, dar cu siguranță nu vom da inamicului niciun motiv să spună că Ucraina nu vrea pace”, a punctat președintele Ucrainei.

Ucraina se confruntă cu presiuni mai mari din partea Washingtonului pentru a accepta cadrul unui acord de pace cu Rusia, mediat de SUA, decât în ​​negocierile anterioare, inclusiv amenințări de a înceta furnizarea de informații și arme, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situația. Una dintre surse, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că SUA dorește ca Ucraina să semneze un acord-cadru până pe 27 noiembrie.

„Voi lupta pentru a mă asigura că cel puțin două puncte ale planului nu sunt trecute cu vederea. Acestea sunt demnitatea și libertatea ucrainenilor, pentru că pe asta se bazează tot restul: suveranitatea noastră, independența noastră, pământul nostru, poporul nostru și viitorul Ucrainei. Mă adresez acum tuturor ucrainenilor. Poporul nostru, cetățenii, politicienii – cu toții trebuie să ne adunăm, să ne revenim, să oprim această ceartă. Și să oprim jocurile politice”, a declarat Zelenski. „Săptămâna viitoare va fi foarte dificilă, plină de evenimente. Sunteți un popor matur, inteligent și conștiincios care a dovedit acest lucru de nenumărate ori și care înțelege că în această perioadă va exista multă presiune – politică, informațională și tot felul de presiuni – menită să ne slăbească, să ne dezbine. Inamicul este treaz și va face tot posibilul să ne împiedice să reușim. Îi vom lăsa să ne facă asta? Nu avem dreptul. Și vom reuși”, a precizat liderul ucrainean.

Textul integral al planului negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu în Ucraina a fost publicat joi, 20 noiembrie, de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat de publicațiile americane The Wall Street Journal și Axios. Planul în 28 de puncte prevede concesii teritoriale majore ale Kievului în fața Rusiei și alte măsuri identice cu cererile lui Putin. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a prezentat planul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev.

Administrația americană se așteaptă ca președintele ucrainean, Volodimir Zelenski să accepte planul de pace elaborat de Washington înainte de Ziua Recunoștinței, care va fi sărbătorită pe 27 noiembrie, au declarat oficiali ucraineni familiarizați cu negocierile pentru Financial Times (FT).

Sursele FT au spus că oficialii americani intenționează apoi să prezinte acordul de pace la Moscova pentru a finaliza procesul de soluționare a conflictului până la începutul lunii decembrie. Cu toate acestea, biroul președintelui ucrainean consideră că acest termen limită nu va fi respectat, deoarece planul american conține mai multe puncte care constituie „linii roșii” pentru Kiev.

Liderii europeni elaborează propriul plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează The Wall Street Journal (WSJ). Statele Unite au oferit Kievului o „ofertă proastă”, potrivit oficialilor europeni.